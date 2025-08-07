Rekao susjedu da makne auto ispred njegovog ulaza, a onda mu je stigao hladan tuš iz gradske uprave

Jedan stanovnik novozelandskog naselja Milldale, sjeverno od Aucklanda, ostao je neugodno iznenađen kada je na vjetrobranskom staklu svog automobila pronašao grubu poruku: s jedne strane pisalo je "Hej! Užasno parkiraš", a s druge "Makni auto". Iako je parkirao potpuno legalno na javnoj cesti, jedina njegova “greška” bila je ta što je ostavio vozilo nasuprot kuće svog susjeda, piše birtanski Mirror.

Nakon što je pročitao poruku, odlučio je uzvratiti na pristojan, ali jasan način – zalijepio je poruku na susjedov automobil s porukom: “Ulična parkirna mjesta su javna”. Prema njegovim riječima, susjed redovito pokušava "rezervirati" mjesto ispred kuće pomoću prometnog čunja, koji drži u prtljažniku i postavlja ga čim se s autom udalji s tog mjesta.

U razgovoru za novozelandski portal Stuff, supruga muškarca koji je ostavio poruku objasnila je svoje viđenje situacije:"To zapravo i nije javno parkirno mjesto. Imamo tri vozila i to je mjesto jedino koje nam odgovara. Kad na kratko odemo, često više nemamo gdje parkirati kad se vratimo. Dodala je da je njezin suprug pokušao biti susretljiv: "Rekli smo mu da može parkirati tamo, ali samo ako ode prije 17 sati, kada se moj muž vraća s posla. Gdje da on parkira ako je to mjesto zauzeto?"

Ipak, nadležni iz Auckland Transporta jasno su dali do znanja kako prometni čunj ne daje nikome pravo rezervacije javnog prostora: "Bez obzira na okolnosti, korištenje predmeta poput čunjeva za 'čuvanje' parkirnih mjesta nije dopušteno. Parkirna mjesta na javnoj cesti dostupna su svima."