Neobičan trik za bolji okus kave: Prstohvat ovog sastojka može smanjiti gorčinu

Uživanje u kavi često je i najljepši dio jutarnje rutine. Zbog toga se sve češće traže jednostavni načini kako poboljšati njezin okus bez dodavanja veće količine šećera ili drugih zaslađivača. Oni mogu brzo povećati kalorijsku vrijednost inače jednostavnog pića, zbog čega neki traže druge načine da neutraliziraju gorak okus kave. Novinarka Katherine McPhillips opisala je kako je otkrila neobičan trik koji može promijeniti okus kave. U svoju jutarnju šalicu crne kave McPhillips dodaje prstohvat soli, prenosi Express. Kava je prirodno gorka, a iako prave kavopije vole čistu crnu kavu, takav je okus mnogima preintenzivan. Rješenje za one koji ne vole gorčinu kave, ali im je potrebna kako bi mogli funkcionirati tijekom dana, je dodati prstohvat soli u mljevenu kavu prije nego što se prelije vrućom vodom. Iako zvuči pomalo neuobičajeno, diljem sjeverne Europe ova metoda se koristi godinama.

Autorica navodi da je za ovu metodu prvi put čula nakon što je njezin prijatelj tijekom putovanja u Finsku probao kavu pripremljenu na ovaj način. Iz znatiželje su odlučili napraviti isti eksperiment kod kuće koristeći aparat za espresso. Rezultat ih je, kaže, iznenadio jer je kava imala blaži i bogatiji okus, iako u nju nisu dodali nikakav zaslađivač. Prstohvat soli poništava okus gorčine pa se često dodaje i u kolače. Mala količina može ublažiti gorke note i smanjiti kiselost, zbog čega druge arome iz zrna kave dolaze više do izražaja. Ova tehnika posebno može pomoći kod jače kave, poput espressa ili americana, jer ublažava njihovu intenzivnu gorčinu. Kod napitaka s mlijekom promjena okusa može biti manje primjetna.

Iako ovaj savjet na prvi pogled može zvučati neobično, mala količina ovog sastojka može značajno promijeniti doživljaj okusa. Prstohvat soli ublažit će gorčinu i istaknuti prirodne arome kave, zbog čega će ovaj napitak imati bogatiji okus, čak i bez dodavanja šećera. Za ljubitelje kave koji žele smanjiti unos zaslađivača, ovakav jednostavan trik može biti zanimljiva alternativa. Ove male promjene u pripremi omiljenog napitka dovoljne su da jutarnja šalica kave postane još ukusnija.