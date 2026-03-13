Bol u leđima uništava vam život? Fizioterapeuti otkrivaju sedam vježbi koje donose trenutno olakšanje

Bol u donjem dijelu leđa tiho se uvukla u naše živote i postala jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba modernog doba, a Svjetska zdravstvena organizacija navodi je kao vodeći uzrok invaliditeta na globalnoj razini. Dugotrajno sjedenje pred ekranima, pogrbljenost nad mobitelima, kronični stres i manjak kretanja stvaraju ogroman pritisak na lumbalni dio kralježnice. Mišići koji bi trebali pružati čvrstu potporu slabe ili postaju kronično napeti, što dovodi do neugode, ograničene pokretljivosti i boli koja može značajno narušiti kvalitetu svakodnevnog života. Mnogi stručnjaci opisuju ovu boljku kao svojevrsnu "dizajnersku pogrešku" ljudske anatomije u sudaru sa zahtjevima suvremenog svijeta, no dobra je vijest da rješenje u većini slučajeva ne leži u mirovanju, već upravo suprotno, u ciljanom pokretu.

Stara mantra "lezi i odmaraj" danas je zamijenjena aktivnim pristupom koji se pokazao daleko učinkovitijim. Fizioterapeuti naglašavaju da je ključ u kombinaciji vježbi istezanja i jačanja koje se mogu sigurno izvoditi kod kuće, bez potrebe za skupom opremom. Redovito i pravilno izvođenje ovih vježbi pomaže smanjiti napetost u mišićima, poboljšati stabilnost kralježnice, potaknuti cirkulaciju u bolnom području i, što je najvažnije, spriječiti ponovno javljanje problema. Ne radi se o napornim treninzima, već o nježnim i kontroliranim pokretima koji vraćaju ravnotežu tijelu i ublažavaju pritisak na preopterećene strukture leđa. Dosljednost je pritom važnija od intenziteta, a već nekoliko minuta dnevno može donijeti osjetno olakšanje.

Učinkovitost ovih vježbi leži u njihovom ciljanom djelovanju na uzroke problema. Istezanjem se oslobađaju skraćeni i napeti mišići, poput onih u stražnjem dijelu nogu (zadnja loža) i stražnjici, koji su izravno povezani sa zdjelicom i donjim dijelom leđa. S druge strane, vježbe jačanja aktiviraju i učvršćuju mišiće trupa, poznate kao "core", koji djeluju kao prirodni steznik za kralježnicu. Kada su trbušni i leđni mišići snažni i stabilni, preuzimaju velik dio opterećenja s kralježaka i diskova, čime se smanjuje rizik od ozljeda i kronične boli. Cilj je, dakle, uspostaviti mišićnu ravnotežu, vratiti kralježnici prirodnu pokretljivost i naučiti tijelo kako da se pravilno drži i kreće.

Stručnjaci su izdvojili sedam ključnih vježbi koje čine razliku i koje su temelj većine fizioterapijskih programa. Prva je nagib zdjelice: lezite na leđa sa savijenim koljenima, zategnite trbušne mišiće i pritisnite donji dio leđa o pod, zadržavajući položaj nekoliko sekundi. Slijedi privlačenje koljena na prsa: dok ležite na leđima, rukama obuhvatite jedno ili oba koljena i nježno ih povucite prema prsima dok ne osjetite istezanje u križima. Poznati položaj mačka-krava izvodi se na sve četiri; naizmjence izvijajte leđa prema gore poput mačke i spuštajte ih prema dolje dok podižete glavu. Za jačanje stražnjice tu je most: ležeći na leđima sa savijenim koljenima, podižite kukove od poda dok tijelo ne stvori ravnu liniju od ramena do koljena.

Vježba ptica-pas izvodi se iz četveronožnog položaja istovremenim ispružanjem suprotne ruke i noge, čime se gradi iznimna stabilnost trupa. Napetost otpušta opuštajući položaj djeteta: kleknite, sjednite na pete i nagnite se naprijed čelom prema podu, ispruživši ruke ispred sebe. Na kraju, blaga lumbalna rotacija izvodi se ležeći na leđima sa savijenim koljenima koja polako spuštate s jedne na drugu stranu. Ove jednostavne vježbe preporučuje se izvoditi tri do pet puta tjedno.

Prevencija je važnija od liječenja: Kako izbjeći bol

Čak i najučinkovitije vježbe neće dati trajne rezultate ako ne promijenimo navike koje su i dovele do problema. Dugotrajno sjedenje najveći je neprijatelj zdravih leđa. Ključno je osigurati pravilnu potporu, a to započinje odabirom odgovarajuće stolice. Stopala trebaju biti ravno na podu, a koljena i kukovi savijeni pod kutom od otprilike 90 stupnjeva. Najvažnije je poduprijeti prirodnu krivinu donjeg dijela leđa; ako vaša stolica nema lumbalnu potporu, poslužit će i smotani ručnik. Vrh ekrana računala trebao bi biti u razini očiju kako biste izbjegli naginjanje glave i opterećivanje cijele kralježnice. Fizioterapeuti savjetuju da obavezno ustanete svakih 30 do 60 minuta, prošećete i lagano se istegnete.

Jednako čest uzrok ozljeda je i nepravilno podizanje tereta. Većina ljudi instinktivno se savija u struku, prebacujući cjelokupno opterećenje na osjetljive diskove i ligamente donjeg dijela leđa. Pravilna tehnika nalaže da se teretu približite što je više moguće, stanete u raskoračni stav za bolju stabilnost i spustite se u čučanj savijanjem koljena i kukova, držeći leđa što je moguće ravnijima. Teret podižite snagom nogu i držite ga čvrsto priljubljenog uz tijelo. Apsolutno najvažnije pravilo jest: nikada ne rotirajte trup dok nosite teret. Umjesto toga, okrenite se pomicanjem stopala. Ovaj jednostavan princip može vas poštedjeti ozbiljnih i bolnih ozljeda.

Kada je vrijeme za posjet liječniku?

Iako vježbe i promjena navika pomažu u velikom broju slučajeva, postoje situacije kada je nužno potražiti stručnu pomoć. Fizioterapeuti i liječnici upozoravaju da se obratite stručnjaku ako bol traje duže od nekoliko tjedana unatoč kućnom liječenju. Poseban oprez potreban je ako se bol počne širiti niz nogu, što može upućivati na išijas ili pritisak na živac. Alarmantni simptomi koji zahtijevaju hitnu liječničku pomoć su i pojava utrnulosti, trnaca ili slabosti u nogama te problemi s kontrolom mjehura ili stolice. Također, ako je bol posljedica ozbiljnog pada ili ozljede, ne odgađajte posjet liječniku kako bi se isključili prijelomi ili druge teže povrede.