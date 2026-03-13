RECEPT DANA Domaći puding gotov za nekoliko minuta: Jednostavan desert iz bakine kuhinje

Ponekad su najukusniji upravo oni najjednostavniji deserti. Domaći puding, pripremljen od osnovnih sastojaka koje gotovo uvijek imamo u kuhinji, podsjeća na okuse djetinjstva i stare recepte naših baka. Kremast, topao i osvježavajuć, ovaj puding odličan je izbor kada želite brz i ukusan desert bez kupovnih mješavina.

Sastojci:

1 jaje

5 žlica brašna

2 vrećice vanilin šećera

4 žlice šećera

500 ml mlijeka

Priprema: U 200 ml mlijeka dobro umutite jaje, brašno, vanilin šećer i šećer dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Preostalih 300 ml mlijeka stavite na štednjak i zagrijavajte dok ne počne lagano kuhati. Maknite mlijeko s vatre te polako ulijte pripremljenu smjesu uz stalno miješanje pjenjačom. Vratite posudu na štednjak i kuhajte još nekoliko minuta, neprestano miješajući, dok se puding ne zgusne. Gotov puding rasporedite u zdjelice ili čaše.