bez aditiva i konzervansa!

RECEPT DANA Domaći puding gotov za nekoliko minuta: Jednostavan desert iz bakine kuhinje

VL
Autor
Ana Hajduk
13.03.2026.
u 09:30

Puding možete posuti naribanom čokoladom, dodati svježe voće, kekse ili malo šlaga. Ukusan je i topao i hladan, a u hladnjaku će dobiti još gušću, kremastu teksturu.

Ponekad su najukusniji upravo oni najjednostavniji deserti. Domaći puding, pripremljen od osnovnih sastojaka koje gotovo uvijek imamo u kuhinji, podsjeća na okuse djetinjstva i stare recepte naših baka. Kremast, topao i osvježavajuć, ovaj puding odličan je izbor kada želite brz i ukusan desert bez kupovnih mješavina.

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 5 žlica brašna
  • 2 vrećice vanilin šećera
  • 4 žlice šećera
  • 500 ml mlijeka

Priprema:  U 200 ml mlijeka dobro umutite jaje, brašno, vanilin šećer i šećer dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Preostalih 300 ml mlijeka stavite na štednjak i zagrijavajte dok ne počne lagano kuhati. Maknite mlijeko s vatre te polako ulijte pripremljenu smjesu uz stalno miješanje pjenjačom. Vratite posudu na štednjak i kuhajte još nekoliko minuta, neprestano miješajući, dok se puding ne zgusne. Gotov puding rasporedite u zdjelice ili čaše.
Ključne riječi
domaći puding puding recept dana recept

