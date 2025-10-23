Stručnjaci upozoravaju: Nošenje preuske odjeće može uzrokovati više problema nego što mislite

Uska odjeća već je desetljećima simbol samopouzdanja, stila i elegancije te je mnogi biraju da bi istaknuli figuru i izgledali dotjerano u svakoj prilici. Također je prilično uobičajeno preferirati usku odjeću tijekom vježbanja jer ne smeta i pruža veću lakoću kretanja. Ipak, iako može izgledati odlično, preuska odjeća nije uvijek najbolja opcija za naše tijelo. Kada pretjerano steže ili ograničava pokret, tada može utjecati na cirkulaciju, disanje pa čak i probavu. No, koliko je usko – preusko?

Odjeća može pristajati tijelu i pritom biti udobna. No, kada počne izazivati fizičku nelagodu, tada ste vjerojatno prešli granicu onoga što se smatra "preuskim". Drugim riječima, "preusko" je prilično subjektivno. Ono što se nekome drugome čini uskim, vama se može činiti sasvim u redu. Ipak, nekoliko ključnih znakova preuske odjeće mogu uključivati: crvene tragove na koži, tragove pritiska, iritaciju kože, utrnulost ili trnce, otežano disanje i ograničeno kretanje, piše Healthline. Bilo koji odjevni predmet koji je preuzak može dovesti do nelagode i potencijalnih zdravstvenih učinaka. Neki uobičajeni krivci uključuju: uske hlače ili traperice, uključujući tajice za vježbanje, remene, grudnjake, donji dio odjeće za oblikovanje tijela, tajice i najlonke te gornje dijelove u stilu korzeta.

Uobičajeni problemi koji se pojavljuju pri nošenju preuske odjeće uključuju iritaciju i bol uzrokovanu fizičkim pritiskom na vaše tijelo. Također možete primijetiti tragove na mjestima gdje odjeća steže i stišće vašu kožu. No, uska odjeća može uzrokovati druge zdravstvene probleme i poteškoće poput gastrointestinalnih problema. Dijetetičarka Michelle Rauch istaknula je da uska odjeća, uključujući kravate, može pogoršati gastrointestinalne poremećaje, poput sindroma iritabilnog crijeva (IBS), Crohnove bolesti i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB).

"Uska odjeća, kada je 'preuska', može dodatno opteretiti želudac i crijeva", rekla je Rauch. To može pogoršati simptome poput refluksa kiseline i žgaravice. Dugoročno, ponovljeni refluks kiseline može dovesti do ozbiljnijih stanja poput ezofagitisa koji može učiniti gutanje bolnim i teškim. Ako imate stanje koje uzrokuje nadutost, poput IBS-a, uska odjeća može negativno utjecati na vašu probavu i pogoršati simptome, upozorila je Rauch.

Nošenje uskih hlača, najlonki ili rublja za oblikovanje također može dovesti do gljivičnih infekcija kod žena. Uska odjeća često ima slabu prozračnost, a rizik od infekcije povećava se ako se znojite u odjeći ili ne mijenjate vlažnu odjeću za vježbanje ili kupaći kostim na vrijeme. Također, razna istraživanja također sugeriraju da uska ili ograničavajuća odjeća, uključujući remene, može uzrokovati vrstu kompresije spinalnog živca, a to stanje može uzrokovati utrnulost, trnce i bol u bočnoj strani bedra.

Neka ranija istraživanja sugerirala su da postoji povezanost između nošenja uskog grudnjaka dugi niz sati dnevno i većeg rizika od raka dojke. Međutim, nikada nije dokazana uzročno-posljedična veza, a novija istraživanja sada navode suprotno. Uvijek je najbolje nositi grudnjak koji vam dobro pristaje jer preuski grudnjaci mogu dovesti do: trenja, iritacije, bolova u vratu, ramenima i prsima, infekcije, kroničnog zatvora ili proljeva te glavobolja. Grudnjak koji vam dobro pristaje bit će udoban i neće vam se zabijati u kožu niti vas bockati.

Povremeno nošenje uske odjeće vjerojatno neće dovesti do značajnih zdravstvenih problema. Ako volite pripijeni izgled, ne morate ga se odreći. Ipak, ako često nosite odjeću koja ograničava protok krvi, otežava probavu ili pritišće živce, s vremenom biste mogli iskusiti trajnije posljedice.