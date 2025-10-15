Stručnjak otkriva: Evo kako jednostavno ukloniti žute mrlje s odjeće

Mrlje na odjeći jedan su od najčešćih i najneugodnijih problema u svakodnevnom životu. Bilo da se radi o hrani, piću, prljavštini ili nepredviđenim nezgodama, neplanirane mrlje mogu uništiti omiljeni komad odjeće i stvoriti frustraciju. Možda ste primijetili čudne žute tragove na svojoj odjeći, posebno na bijeloj ili svijetloj. No, nemojte očajavati ako ste odjeću oprali u perilici rublja, a mrlje su još uvijek tu jer postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možete slijediti da bi vaša odjeća ponovno zablistala.

Žute tragove i mrlje na odjeći uzrokuje oksidacija našeg tjelesnog ulja tijekom vremena. Zbog toga mrlje često primijetimo na bijelim komadima odjeće ili plahtama ili na području pazuha i vrata odjevnih predmeta. Stručnjak za kemijsko čišćenje, poznat na TikToku kao Clean Freakz, rekao je svojim pratiteljima da postoje dva važna koraka za uklanjanje žutila. Objasnio je da ćete prvo morati ukloniti uzrok mrlje, odnosno tjelesno ulje, s malo tekućine za pranje posuđa ili univerzalnim sredstvom za uklanjanje mrlja. Nakon što ostavite da djeluje sat vremena, trebali biste oprati odjevni predmet kako je preporučeno, piše Daily Express.

Zatim je potrebno ukloniti žutu boju mrlje s pomoću kisikovog izbjeljivača. "Mrlje možete poprskati vodikovim peroksidom ili ih namočiti u praškastom izbjeljivaču s kisikom i vrućoj vodi", objasnio je stručnjak. Žute mrlje mogu utjecati i na ručnike, posebno ako koristite bijele ručnike u teretani kada se posebno znojite. Da biste spriječili da vaši ručnici požute, možete ih prethodno tretirati univerzalnim enzimskim sredstvom za uklanjanje mrlja ili s malo tekućine za pranje posuđa prije nego što ih stavite u perilicu rublja.

Također biste trebali paziti da operete ručnike što je prije moguće, umjesto da ih neko vrijeme ostavljate u košari za rublje. Da biste uklonili žute mrlje na ručnicima, možete ih poprskati 3%-tnim vodikovim peroksidom i pustiti da se osuše na zraku u hladu. Također ih možete namočiti u vrućoj vodi i praškastom izbjeljivaču s kisikom preko noći prije pranja. Tijekom noći se znojimo, osobito tijekom ljetnih mjeseci, pa naše bijele plahte mogu poprimiti žute tragove i mrlje.

#sweatstains #laundry #laundrytips #laundryhacks ♬ original sound - clean freakz @jeeves_ny Yellow stains on clothes are usually caused by oxidized body oil (sebum). Here is a dry cleaner's guide for preventing and fixing them! 1) To prevent: pretreat with an enzymatic stain remover (should have lipase) and let it sit for an hour, and/or treat with a bit of dish soap (don't overdo it). Wash sooner than later. 2) To fix already yellowed areas: use oxygen bleach like hydrogen peroxide or powdered oxygen bleach (OxiClean). You must dry an item treated with HP in the shade as UV will mess it up. I hope this helps #yellowstain

Nakon što prethodno tretirate zahvaćena područja deterdžentom za posuđe, trebali biste dodati pojačivač pranja u bubanj perilice. To bi moglo biti nešto poput boraksa, sode za pranje rublja ili sode bikarbone, rekli su iz kemijske čistionice, što će pojačati moć čišćenja vašeg deterdženta. Zatim dodajte malo izbjeljivača s kisikom u prahu i preskočite omekšivač. Umjesto toga možete koristiti proizvod za ispiranje poput bijelog octa, savjetovao je Clean Freakz pratiteljima.