'Supruga je tri godine imala aferu, a mene je izbacila iz stana kada sam se samo družio s prijateljicom'

Moja je žena imala trogodišnju vezu s dečkom s kojim je radila, a to sam doznao samo zato što sam se češće družio s prijateljicom koja je nedavno izgubila muža. Moja žena se u to vrijeme ponašala kao ljubomorna tinejdžerica; čak me izbacila iz zajedničkog doma na tjedan dana; pa mi je sestra, kad se na nju naljutila, ispričala sve o toj aferi, napisao je anonimni muškarac terapeutkinji i Mirror kolumnistici Coleen.

- Moja sestra je nikad nije voljela, a sad znam i zašto - dodao je, a sada ona želi da joj on da 'još jednu priliku'.

- Kaže da žali zbog te afere, ali da smo nakon rođenja drugog djeteta prolazili kroz krizu, no odbija reći išta o tome, a meni to nije dovoljno. Možemo li preboljeti ovo? - pitao je.

- Ona je ta koja se želi odmaknuti od te afere, pa bi ona trebala učiniti sve što je potrebno da vaš brak opet funkcionira - odgovorila mu je terapeutkinja i dodala da ju pita sve što ga zanima, a ako to ne pomogne, savjetuje pomoć bračnog terapeuta.

