'Suprug i ja se uopće ne slažemo u krevetu i to me strašno frustrira!'

- Suprug i ja smo zajedno šest godina. U zadnje vrijeme se počinjem brinuti da nismo seksualno kompatibilni, i sve sam više frustrirana zbog toga. Ja sam u krevetu veći avanturist od njega i spremna sam isprobati nove stvari, ali on nikada ne želi sudjelovati u tome - napisala je jedna žena za Mirror.

Kad god ona želi isprobati nešto novo, on se samo povuče i vrati na istu staru rutinu. Voli svoga muža i uživa u seksu s njim, ali voljela bi da se on više opusti i da je malo otvoreniji za opcije koje ona predlaže. Rekao joj je da je ona samo seksualno samouvjerenija od njega, a on voli jednostavne stvari i ne želi komplicirati.

- Ako mu stalno prigovarate, to mu može stvarati pritisak i utjecati na njegovo samopouzdanje. Ako se ne osjeća samouvjereno, to će ga spriječiti da pokušava nove stvari, tako da je to začarani krug. Stoga, smatram da je važno maknuti pritisak sa samog seksa i razgovarati o tome izvan spavaće sobe. Seks je važan, ali morate biti u stanju komunicirati i reći što vam se sviđa. Jeste li ga ikada pitali zašto on nije seksualno samopouzdan? Možda on nema vaše iskustvo ili smatra da vas ne zadovoljava - odgovorila joj je Coleen Nolan.

