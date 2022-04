Što napraviti ako na koži nađete krpelja: 'Ovo je jedini sigurni način za ukloniti ga!'

Krpelji su sastavni dio prirode i ako duže vremena boravimo na otvorenom; posebno ako nam ruke i noge nisu prekriveni, krpelj se može 'zakačiti' za kožu, no premda to nije dobar osjećaj, liječnici ističu kako nije svaki krpelj opasan već samo oni koji su zaraženi bakterijom borelijom koju prvo otpuštaju po koži, a koja potom ulazi i u krv i putuje do svih organa, te može potaknuti Lajmsku bolest.

Znate li zašto je dobro jesti jednu jabuku svaki dan?

Zato je krpelja bitno što prije skinuti s kože, a za to postoje različite metode; od spaljivanja cigaretom do gušenja u u ulju ili vazelinu. Ipak, kako je za WebMD rekla dr. Carol DerSarkissia, samo je jedan ispravan način za sigurno uklanjanje krpelja.

Sve što vam za to treba je špičasta pinceta (ne ona sa kvadratnim vrhom za čupanje obrva), a možete odmah pripremiti i alkohol za trljanje (ako ga nemate, mjesto na kojem je bio krpelj možete samo oprati vodom i sapunom).

Kako skinuti krpelja

Alkoholom očistite mjesto uboda

Pincetu prislonite na kožu kako biste mogli zahvatiti što bliže glavi krpelja.

Polako i snažno povucite, nemojte trzati

Ponovno očistite mjesto ugriza i ruke alkoholom ili sapunom i vodom.

- Ako se dio glave odlomi i ostane možete ga pokušati ukloniti pincetom, ali ako ne možete, to nije problem - kaže liječnica.

Što napraviti s izvađenim krpeljem?

Idealno bi bilo krpelja poslati na analizu kako bi se vidjelo je li bio zaražen, a ovisno o tome liječnik može propisati i antibiotsku terapiju. Ako ga odlučite poslati na analizu stavite ga u zatvoreni spremnik zajedno s vlati trave da ostane živ. Ako ga se ipak odlučite sami riješiti možete ga:

Utopiti u posudi s alkoholom

Baciti u zahod

Čvrsto zamotati ljepljivom trakom o onda baciti u smeće

- Što god radili, izbjegavajte ga gnječiti prstima jer je to još jedan način na koji se možete zaraziti - kaže dr. DerSarkissia.

Kada treba nazvati liječnika?

Ako imate neki od simptoma Lajmske bolesti kao što su:

Zimica

Vrućica

Glavobolja

Bolovi u mišićima

Osip

S ovim trikom zaspat ćete za pet minuta! 😴