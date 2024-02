Stručnjakinja za veze otkrila: ‘Ovo je razlog zašto volite nekoga tko ne želi biti s vama!’

Stručnjakinja za veze Sabrina Zohar (33), otkrila je zašto ne možete preboljeti nekoga tko nije zainteresiran za vas – a to bi moglo biti zbog vašeg djetinjstva. Naime, ona često dijeli savjete onima koji traže ljubav, kao i onima koji su već u vezi, s na TikToku ima 422.000 pratitelja, piše Daily Mail.

U viralnom videu koji je pregledan više od 500 tisuća puta, objasnila je da stavljanje nekoga na pijedestal može otežati da ga prebolite. Naslovila je video: "Želite li znati zašto želite nekoga tko ne želi biti u vezi s vama?"

"Zato što ste si zamislili da ste sigurni samo ako imate tu osobu. Ponašate se kao da ste tu osobu stavili na pijedestal i kao da ste ponovno u odnosu dijete-roditelj. Osjećate se kao da niste dovoljno dobri i da vas nitko nikada neće voljeti zato što su vas roditelji ili skrbnici naučili da su vam oni jako potrebni", ispričala je Sabrina u videu koji je pregledalo više od 500.000 ljudi.

Stručnjakinja tvrdi da ste vjerojatno skloniji tražiti nedosljednog partnera ako ste odrasli u kućanstvu u kojem su vas roditelji učili da se ljubav mora zaslužiti. "A sada u svojoj odrasloj dobi, govorite: 'Oh, čekaj, moram zaslužiti ljubav, moram raditi za nju. Ne može biti tako lako. Ako mi je netko ne želi dati, što je krivo sa mnom? Sada moram zaslužiti njihovu ljubav, sada to moram dokazati'. Razlog za to je taj što mozak i živčani sustav nisu dizajnirani da vam pomognu u rastu, oni su dizajnirani da vas zaštite", rekla je stručnjakinja.

VEZANI ČLANCI:

Upozorila je da stalno idete za istim ljudima dok ne osjetite da ste vrijedni. Sabrina je dodala da na svoju simpatiju morate gledati kao na 'normalnog čovjeka' i shvatiti da oni nisu 'najnevjerojatnija osoba' koju ste ikada upoznali - napominjući da su samo pokrenuli nešto u vašem mozgu iz djetinjstva. "Prestanite idealizirati ovu osobu", rekla je na kraju videa.

Ljudi su preplavili komentare, te po hvalili stručnjakinju zbog njezinih savjeta. Jedna je osoba napisala: "Vilica mi je pala na pod kada sam ovo pogledala. Pa, vrijeme je za terapiju.' Netko drugi je dodao: "Činjenice. Ovo je nešto što sam trebao čuti." "Tako istinito", tvrdila je još jedna osoba.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'