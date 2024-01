Ostavio je trudnu djevojku: ‘Znam da je sebično, ali ne želim djecu’

Jedan muškarac je rekao da 'nema namjeru' postati tata nakon što je saznao da je njegova bivša partnerica trudna, ali ona inzistira da on samo 'isproba i vidi kako mu je'. 25-godišnjak je tvrdio da je od početka njihove veze jasno dao do znanja da ga roditeljstvo ne zanima, piše Mirror.

Par je bio zajedno tek nekoliko mjeseci i, kako je rekao, uvijek su bili oprezni u krevetu jer su mu djeca iritantna. "Sa svojom sada bivšom (23) bio sam nešto više od tri mjeseca. Uvijek sam pazio da koristimo puno mjera opreza prilikom seksa. Ona je bila na kontracepciji, a ja sam uvijek koristio kondome. Htio sam izbjeći dijete jer dugo već znam da ne želim djecu. Smatram da su dosadna i ozbiljno bi mi ograničili mogućnost da radim stvari u kojima uživam (putovanja, boravak na otvorenom itd.)", napisao je u detaljnoj objavi na Redditu.

Međutim, njegova bivša sada je trudna s djevojčicom, ali on ne želi imati ništa s njom. "Prvo što sam učinio bio je prijedlog abortusa. Ne živimo u državi u kojoj je to legalno pa sam ponudio da joj platim let i hotel i rekao joj da ću rado poći s njom", dodao je. No buduća mama želi zadržati dijete, iako on tvrdi da mu je rekla da uopće ne želi imati djecu ,te traži pomoć u odgoju. "Tada mi je rekla da se nada da će ga zadržati i da želi da joj pomognem odgajati dijete kao njegov otac, ali ja nemam namjeru biti otac. Osim što mi se ne sviđaju djeca, nisam spreman za to. Ali ona je nastavila inzistirati na tome da ću se predomisliti kad se rodi i da mogu jednostavno isprobati."

Muškarac je ponudio da plaća alimentaciju za svoju kćer i tražio je da se poštuju njegove želje i da se beba drži podalje od njega. "Prekinuo sam s njom i rekao joj da ću plaćati alimentaciju za dijete kad se rodi, ali da očekujem da poštuje moje želje i drži dijete podalje od mene. Od tada mi je mahnito slala poruke, molila me da se vratim i govorila mi da će mi oprostiti. Slala mi je uplakane glasovne poruke uplakane, ali nisam odgovorio." Nastavio je tvrditi da mu je bivša poslala poruku optužujući ga da ju je prisilio na pobačaj: "Neki dan mi je poslala poruku kako ne može sama odgajati dijete i kako je ja zapravo tjeram na pobačaj. Nazvala me seksistom i sebičnom osobom. Završila je poruku moleći me da ponovno razgovaramo."

Ipak, unatoč tome što se osjeća loše zbog situacije, on ostaje pri svojoj odluci, ali se ljuti zbog budućih plaćanja koja će morati izvršiti. "Već sam ogorčen zbog činjenice da ću morati plaćati alimentaciju 18 godina, što će me donekle financijski ograničiti. Također smatram da nije u redu za roditelja koji ne želi svoje dijete da bude uključen. Samo bih počeo taj prigušeni bijes i gorčinu istresati na dijete koje je u konačnici nevino, što smatram da nije u redu", zaključio je.

Ali u nečemu što se čini kao očajnička molba da pridobije čovjeka, njegova bivša je ponudila dati bebu na posvajanje ako on bude na porodu, ali i dalje ništa ne osjeti prema djetetu. "Rekla mi je da ako budem s njom tijekom poroda, primim dijete u ruke, ali i dalje ne osjetim ništa, onda će razmisliti o posvojenju." Odgovorio je da bi radije dao bebu na posvajanje nego da mora plaćati 18 godina uzdržavanja. Problem s bebom prikupio je tisuće odgovora na internetskom forumu, a mnogi su podržali muškarca. Jedan korisnik je napisao: "Činiš pravu stvar. Tijekom cijele vaše veze nisi rekao da ne želiš dijete. Poduzeli ste dvostruke preventivne mjere kontracepcije."

Drugi se složio i dodao: "Ljudi koji ne žele biti roditelji, ne bi trebali biti roditelji. Točka. Ne mogu ovo dovoljno naglasiti. Nema ništa gore nego imati roditelja koji je prisiljen na to, a ne želi tebe. "Ovo je užasno, ali moram pitati, jesi li imućan? Zvuči kao da želi novce od tebe", netko je sumnjao. Muškarac je u komentarima dodao da je obavljen test očinstva koji je potvrdio da je on biološki otac nakon što su se neki korisnici zapitali. No, nisu svi bili zadovoljni njegovom reakcijom na trudnoću, jer je jedan korisnik upitao: "Odrasti ti odvratno muško dijete. Što je s tobom?" a drugi je nadodao: "Jedino što može je ponašati se kao odgovoran odrasli muškarac. Što on nije."

