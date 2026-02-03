Nije uvijek u pitanju privrženost: Evo što sve može značiti kada vas pas dodiruje šapom

Psi šapama rade svašta: tapkaju, gurkaju, lupkaju, ponekad nas doslovno potapšaju po ruci ili koljenu. Iako nam to zna djelovati kao simpatična navika, stručna teorija kaže da je takvo ponašanje prvenstveno način komunikacije i znak da pas pokušava poručiti kako mu je neka potreba trenutno neispunjena. Takvo ponašanje počinje već kod štenadi. Štenci šapicama gurkaju majku kako bi došli do mlijeka, a kasnije, kako odrastaju, uče da je dodir šapom učinkovit 'alat' jer ljudi na njega najčešće reagiraju. Pas vrlo brzo poveže: ako nešto želi, primjerice hranu, pažnju, izlazak van ili pristup nečemu, šapa često upali. Zato je važno gledati širu sliku i pratiti govor tijela jer dodir šapom nema uvijek isto značenje, piše Pet MD.

Najčešći razlog je potraga za pažnjom. Ako je psu dosadno, može staviti šapu na vas kako bi dobio nježnost ili pokrenuo igru. U takvim situacijama pomaže omogućiti mu aktivnost koju može raditi sam, primjerice dati mu mentalne slagalice ili igračke koje izbacuju hranu. Postoji i mogućnost punjenja posebnih igračaka poslasticama koje će vam preporučiti veterinar, pa čak i zamrzavanje nadjeva poput maslaca od kikirikija ili banane kako bi zabava trajala dulje.

Nadalje, dodir šapom može značiti i da pas treba van, bilo zbog nužde, bilo zato što ga nešto privlači u dvorištu ili na ulici. Često prije toga daje dodatne signale, primjerice stoji kraj vrata. Treći vrlo čest okidač je glad: mnogi vlasnici primijete da pas postane nemiran otprilike pola sata prije obroka i šapom podsjeti da je vrijeme za jelo. Ako do obroka ima još vremena, možete mu ponuditi dugotrajniju grickalicu, uz napomenu da se prije novih poslastica treba posavjetovati s veterinarom i da poslastice ne bi smjele prelaziti oko 10 posto dnevnog unosa kalorija.

No, dodir šape ne znači uvijek 'zahtjev'. Ponekad je to i pokazivanje privrženosti: psi, baš kao i ljudi, imaju kemijske procese povezane s ljubavlju (serotonin, oksitocin i dopamin) pa mogu odmarati šapu na vašoj ruci dok ih mazite. S druge strane, šapa može biti i znak nervoze. Ako pas podiže šapu, a ništa ne dodiruje, to može upućivati na stres, a guranje šapom može biti pokušaj da se odmakne ili da vas odgurne. U takvim situacijama preporuka je maknuti psa iz okoline koja ga uznemiruje i dati mu vremena i prostora da se privikne, primjerice kroz šetnju, igru u dvorištu ili mirno promatranje s udaljenosti.

Kada vas pas počne dodirivati šapom, prvi korak je procijeniti kontekst: je li riječ o igri i traženju maženja ili o stresu, tjeskobi, pa čak i mogućem zdravstvenom problemu. Pomaže promatrati što radi neposredno prije: dolazi li i gleda vas, kruži po prostoriji, traži igračku, obilazi zdjelicu ili ide prema vratima. Ako ne možete dokučiti razlog, najbolje je da se posavjetujete sa stručnom osobom. Isto tako valja znati da, ako vas šapom dotakne strani pas i to vam nije ugodno, najbolje je odmaknuti se i zamoliti vlasnika da reagira.

Želite li smanjiti ovu naviku svog psa, ključ je u tome da ga ne nagrađujete nenamjerno. Čest scenarij je da vlasnik kaže 'ne', ali ipak ustane i posveti se psu. Na taj način pas nauči da šapa donosi rezultat. Umjesto toga, kada vas pas počne dodirivati, preporuka je ustati, zatražiti alternativno ponašanje poput 'sjedi' i tek onda mu dati ono što želi. S vremenom pas nauči da mu potrebe bolje 'otključava' sjedenje nego šapa i na taj način mijenja naviku.