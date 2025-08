Stručnjakinja za pse otkrila: Ove tri stvari nesvjesno radite, a zapravo smetaju vašem ljubimcu

Svojim ljubimcima želimo samo najbolje nastojeći im osigurati sretan i ispunjen život. Ipak, unatoč dobrim namjerama, neke naše svakodnevne radnje mogu im stvarati nelagodu, stres ili čak štetiti njihovu zdravlju. Često toga nismo ni svjesni jer ne razumijemo način na koji životinje percipiraju svijet oko sebe. Ako imate osjećaj da smetate svom četveronožnom prijatelju, ali ne možete točno odrediti zašto, možda biste trebali poslušati savjet trenerice pasa koja je otkrila tri stvari koje vaš ljubimac vjerojatno želi da prestanete raditi.

Vickie Ford, vlasnica škole za dresuru pasa Just Pawfect, oglasila se na TikToku da bi objasnila kako možete smanjiti nepotreban stres kod svog psa, piše Daily Express. Prva stvar na koju trebate obratiti pozornost je žurba. Ako požurujete svog psa tijekom šetnji, tu biste mogli griješiti, objasnila je Ford. "Njuškanje je način na koji vaš pas saznaje o svijetu", rekla je. Vaš će krzneni prijatelj cijeniti spore šetnje da bi "saznao" što se događa u svijetu.

Također, stalno maženje može previše stimulirati vašeg psa. "Baš kao i mi, psi ne žele stalnu pažnju. Trebaju vremena da se opuste i odmore", objasnila je stručnjakinja. Treća stvar uključuje govor tijela. Ford je objasnila da ignoriranje govora tijela vašeg psa može dovesti do frustracije. Objasnila je da su lizanje usana i zijevanje primjeri znakova da pas nije sretan.

"Ako zanemarite ove suptilne znakove psećeg jezika, kojima vam poručuju da nisu zadovoljni, situacija se može vrlo brzo pogoršati", upozorila je. Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoja mišljenja u komentarima. "Moja prijateljica misli da je njuškanje pasa u šetnji kao da mi čitamo novine ili gledamo vijesti", napisala je jedna korisnica.

"Slažem se sa svime što si rekla, no ako dopustiš psu da njuška koliko god želi, to će stvoriti dojam da je pas taj koji kontrolira situaciju. Pas može obraditi 30 mirisa u pet sekundi, zbog čega se i koriste u otkrivanju bombi ili droga. Da, treba mu dopustiti da njuška, ali ne i da on diktira šetnju, poput tvrdoglavog odbijanja kretanja ili povlačenja prema nekom mirisu", napisao je jedan korisnik.