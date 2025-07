Veterinarka otkrila: Ovaj popularni kućanski predmet može otrovati vašeg psa

Mnoge stvari koje svakodnevno koristimo u svom domu čine nam se potpuno bezopasnima i zaista to jesu kada je riječ o ljudima. No, ono što je za nas sigurno, za naše pse može biti izuzetno štetno, pa čak i otrovno. Od određenih biljaka i hrane, do uobičajenih sredstava za čišćenje ili mirisa, kućanstvo krije brojne skrivene opasnosti za naše četveronožne prijatelje. Stručnjakinja za kućne ljubimce osvrnuo se na popularni kućanski predmet koji bi zapravo mogao biti otrovan za pse. Dr. Ellie Grant, veterinarska specijalistica iz Manchestera, objasnila je da mnogi ljudi misle da su svoje domove prilagodili kućnim ljubimcima, no postoje svakodnevni predmeti koji mogu biti štetni za pse.

Jedan od njih je popularan proizvod koji mnogi od nas imaju u domu da bi prostorije ugodno mirisale. "Svaki tjedan vidimo životinje koje su otrovane, ugušene ili jako bolesne zbog nečega čemu su imale pristup u zatvorenom prostoru", objasnila je Grant. Jedna od najvećih opasnosti za kućne ljubimce u vašem domu su ovlaživači zraka i eterična ulja, piše Daily Express. Dok ih mnogi smatraju izvrsnim načinom da njihovi domovi ljepše mirišu, eterična ulja poput ulja čajevca, eukaliptusa, paprene metvice ili citrusa mogu biti otrovna za kućne ljubimce.

Ako kućni ljubimci udišu paru koju proizvode ovlaživači i difuzori, to može uzrokovati probleme s disanjem, slinjenje, povraćanje ili napadaje. Dr. Grant je rekla da je najbolje izbjegavati njihovu upotrebu u domu u kojem žive kućni ljubimci. "Imali smo nekoliko slučajeva gdje su mačke ili psi pokazivali znakove trovanja samo zato što su bili u blizini difuzora koji koristi mirisna ulja. Ljudi pretpostavljaju da ako je sigurno za njih, sigurno je i za kućne ljubimce. To nije uvijek istina", objasnila je veterinarka.

Ako se odlučite koristiti eterična ulja u svom domu, provjerite jesu li otvorena vrata kroz koja kućni ljubimac može slobodno napustiti sobu ako to želi. Također je važno prozračiti prostor. Dr. Grant istaknula je još dvije stvari koje mogu biti štetne za pse u našim domovima.

Uobičajene sobne biljke, poput ljiljana, cikas palmi, aloe vere, bršljana, pa čak i tulipana, mogu uzrokovati probleme psima, uključujući povraćanje, proljev i zatajenje bubrega. Kada su u pitanju mačke, tada ove biljke mogu uzrokovati i srčane probleme. Stručnjakinja je također upozorila da mnoge dječje igračke predstavljaju prijetnju našim životinjama, a posebno je izdvojila ljigavca.