Stručnjakinja za ekstenzije: 'Svašta sam znala u njima pronaći; od ušiju do plijesni!'

Duga i gusta kosa uvijek je bila jedan od najvećih simbola ženstvenosti, pa ne čudi što se i danas; kad su prihvaćeni i potpuno drugačiji stilovi; žene često odluče na ekstenzije ili umetke. No premda su izvrstan način da se željeni look postigne 'preko noći', bez obzira na postotak prave kose u njima, druge materijale od kojih su napravljene ili na to kojeg su brenda, ekstenzije treba njegovati i više nego prirodnu kosu.

- Ekstenzije su sve popularniji izbor za žene koje kosi žele dodati duljinu i volumen, a premda se čine kao idealno brzo rješenje, frizeri se kod klijentica s ekstenzijama često susreću s istim problemima - rekla je stručnjakinja za njegu kose Nicole Petty iz tvrtke Milk + Blush.

Ovo su neki od njih i savjeti kako ih izbjeći:

Uši

Uši su prilično česte; osobito među djecom; a budući da se šire kontaktom s kosom zaražene osobe može ih dobiti svatko.

- Nije nikakva sramota imati uši, no obavezno provjerite imate li ih prije nego se odlučite na ekstenzije jer ubijanje ušiju iz ekstenzija može biti jako komplicirano kad su od prije u glavi - kaže Petty i dodaje da su joj dolazile i klijentice kojima bi se uši infiltrirale u ekstenzije, a učinkoviti im tretmani protiv njih često uništavaju tipse i ljepilo.

Ako dobijete uši dok imate ekstenzije, Perry savjetuje da umetke izvadite )sami doma ili kod frizera, ovisno o vrsti) i stavite ih u vrećicu u zamrzivač kako biste ubili sve nametnike. Tek nakon toga možete kosu nekoliko puta proći češljem na kojem ostaju gnjide i oprati šamponom protiv ušiju. Ekstenzije se ponovno mogu staviti za 20-ak dana.

Foto: Pixabay/ilustracija

'Kriva' frizura

Ekstenzije bi se trebale stopiti s prirodnom kosom, što je s nekim frizurama gotovo nemoguće.

- Redovito susrećem klijentice koje nemaju prikladne frizure za miješanje njihove kose s ekstenzijama i iako je šišanje vjerojatno posljednja stvar koju želite prije ekstenzija, savjetujem da se kosa uvijek skrati prije njihovog stavljanja - rekla je frizerka, jer inače mogu izgledati 'stupasto' i neprirodno.

Za bolji i prirodniji izgled ekstenzija ona preporučuje izbjegavanje 'tupih' frizura sa 'strogim' krajevima i savjetuje stepenasto šišanje kose na srednju duljinu, da se umjetna kosa bolje uklopi.

- Osim toga, takva će frizura lakše sakriti kopčice i tipse i nitko neće na prvi pogled moći vidjeti gdje završava prirodna i počinje umjetna - rekla je.

Kako njegovati ekstenzije za kosu

Redovito kosu češljajte mekom četkom, od tjemena prema dolje, postupno se probijajući do vrhova.

Provjerite kakvo se pranje savjetuje vrsti ekstenzija koju imate jer pogrešno pranje možete potpuno uništiti vlasi.

Koristite šampon bez sulfata, izbjegavajte prejako trljanje i temeljito isperite prije sušenja.

Ako imate ekstenzije koje se kopčicama učvrste, nemojte ih prečesto fenirati. Radije umjetne pramenove osušite na zraku i to tako da ih položite na ravnu površinu i nježno ručnikom utapkajte višak vlage . Ako imate trajne ekstenzije koje zahtijevaju feniranje, prije upotrijebite sprej za zaštitu od topline i sušilo postavite na minimalnu snagu.

Kako biste smanjili količinu dlaka koje otpadnu s ekstenzija, najvažnije ih je počešljati prije i nakon svakog pranja.

Ako su ekstenzije s kopčicama, najvažnije ih je pravilno spremati; prvo provjerite jesu li sve kopče zatvorene i počešljate ih prije nego što ih odložite.

Uvijek pazite da ih čuvate na hladnom i suhom mjestu daleko od izravnog sunčevog svjetla i da su skroz suhe kad ih odlažete, da se ne razviju plijesan ili bakterije, savjetovala je stručnjakinja za The Sun.

