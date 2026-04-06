Stručnjakinja upozorava: Ovo je najveća greška koju radite s travnjakom čim zatopli i zbog koje izgleda uništeno

Kako dani postaju duži, mnogi vlasnici vrtova osjećaju poriv da odmah upale kosilice, no stručnjakinja za vrtlarstvo Clair Albone upozorava da je to jedna od najvećih pogrešaka. U razgovoru za Daily Mail, ističe kako je ključno oduprijeti se iskušenju preranog košenja. "Čekanje da prođe posljednji mraz je presudno, jer košnja trave prerano može oštetiti osjetljive nove izdanke i učiniti vaš travnjak ranjivim na oštećenja od neočekivanih naleta hladnoće", objasnila je. U našim krajevima to obično znači pričekati do sredine ožujka ili čak početka travnja, ovisno o regiji i vremenskim prilikama.

Prije nego što uopće pomislite na prvu košnju, potrebno je zadovoljiti nekoliko važnih uvjeta. Najvažnije pravilo odnosi se na temperaturu i vlažnost tla. Trava, naime, ne raste na temperaturama nižim od sedam stupnjeva Celzijevih, stoga je besmisleno kositi je prije toga. Albone savjetuje da vrijeme mora biti dosljedno suho, a temperatura zraka iznad 10 stupnjeva barem tri dana zaredom. Uz to, stručnjaci preporučuju i jednostavan "test stiskanja" ili "test odvijačem": ako je tlo toliko mekano da iz njega možete istisnuti vodu ili odvijač ulazi bez otpora, prevlažno je za košnju. Košenje po mokrom tlu dovodi do sabijanja zemlje, što guši korijenje i dugoročno uništava travnjak.

Priprema travnjaka za proljeće započinje mnogo prije prve košnje. Prvi i osnovni korak je dati travnjaku prostora da diše tako što ćete temeljito pomesti sve lišće, grančice i ostatke koji su se nakupili tijekom zime. Time omogućujete zraku i svjetlosti da dopru do trave i tla, što potiče rani rast. U ovoj fazi također je važno razmisliti o prihrani tla hranjivim tvarima. Ulaganje u komposter za stvaranje vlastitog gnojiva ili korištenje aeratora za tlo, alata koji buši male rupe u zemlji kako bi se poboljšala drenaža i prozračivanje, može značajno doprinijeti zdravlju vašeg travnjaka.

Nakon vlažne zime, čest problem u vrtovima su mahovina i korov, koji su mjesecima uživali u idealnim uvjetima za rast. Mahovina je loš znak jer može ugušiti travu i spriječiti njezin pravilan razvoj. Stručnjaci preporučuju rano djelovanje, a najbolji način za rješavanje ovog problema je proces poznat kao skarifikacija ili prozračivanje. To uključuje snažno grabljanje travnjaka posebnim grabljama kako bi se iščupala mahovina, korov s plitkim korijenjem i sloj slame koji se nakuplja na površini tla. Za najbolje rezultate, preporučuje se nakon skarifikacije dodati gnojivo kako bi se trava brže oporavila i zgusnula.

Kada ste pripremili travnjak i kada su se vremenski uvjeti napokon stabilizirali, može započeti prva košnja. Ovdje vrijedi zlatno pravilo: uvijek kosite na visokoj postavci. Stručnjaci poput Montyja Dona savjetuju da visina noževa bude između pet i sedam centimetara. Nikada nemojte odrezati više od jedne trećine visine travke u jednoj košnji. Drastično skraćivanje trave uzrokuje stres biljci, ograničava fotosintezu i čini je podložnom bolestima. Također, provjerite jesu li noževi na kosilici oštri. Tupi noževi trgaju travu umjesto da je režu, ostavljajući za sobom oštećene, smeđe vrhove i otvarajući put gljivičnim infekcijama.

Posljednjih godina sve je popularniji pokret "Svibanj bez košnje", koji potiče vlasnike vrtova da tijekom svibnja ne kose svoje travnjake kako bi pomogli oprašivačima poput pčela i leptira. Osim toga, mijenja se i pristup pokošenoj travi. Umjesto da je skupljate, razmislite o malčiranju. Ostavljanje sitnih otkosa na travnjaku može osigurati i do 25 posto ukupnih potreba travnjaka za gnojivom tijekom sezone, djelujući kao prirodni izvor dušika. Za završne detalje i savršeno uredan izgled, nakon prve košnje možete koristiti trimer ili posebne rubnike kako biste definirali rubove travnjaka i stvorili čist i profesionalan izgled.