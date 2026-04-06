Danas je Uskrsni ponedjeljak. Znate li što označava ovaj dan i zašto je blagdan?

Uskrsni ponedjeljak, iz svjetovne perspektive, predstavlja nastavak odmora i uživanja nakon blagdana Uskrsa, te označava dan prije povratka na posao u skraćeni radni tjedan. No, iz religijske perspektive, ovaj dan ima dublje značenje, simbolizirajući dan nakon Isusovog Uskrsnuća. Kršćani diljem svijeta obilježavaju Uskrsni ponedjeljak kao dan kada se prisjećaju puta uskrslog Isusa Krista u Emaus s dvojicom učenika. Ova priča, zabilježena u Evanđelju, podsjeća vjernike na prisutnost Boga u njihovim životima te na Njegovu neprestanu podršku.

Evanđelist Luka piše da je Emaus udaljen 60 stadija od Jeruzalema. To je oko 11 kilometara sjeverno od Jeruzalema. Putem su učenici raspravljali o događajima u Jeruzalemu. Jedan od ta dva učenika zvao se Kleofa, a drugom nije poznato ime. Dok su razgovarali pridružio im se Isus, no oni ga nisu prepoznali. Isus ih je upitao o čemu razgovaraju i zašto su žalosni. Znao je što ih muči, a ovim ih je pitanjem pozvao da se izjadaju.

Nakon što su ispričali kako je Isus poučavao narod, imali su velika očekivanja od njega, ali je bio osuđen na smrt, razapet i umro, dvojica učenika su zbunjeno razmišljala o izvještajima nekih žena koje su našle prazan grob i čule od anđela da je Isus živ. Isus im je tada odgovorio: "O bezumni i srca spora da vjerujete što su proroci navijestili! Nije li trebao da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?" (Luka 24, 25-26).

Nakon toga, Isus je detaljno objasnio učenicima što su proroci navijestili o njemu, uključujući i njegovu muku i smrt, te da je trebao pretrpjeti te patnje kako bi ušao u slavu Božju. Učenici su rado pamtili pozitivna proroštva, ali su izbjegavali proroštva o Isusovoj muci i smrti, nadajući se da će on uspostaviti zemaljsko kraljevstvo i osloboditi Židove od rimskih okupatora. Međutim, Isus je navijestio Božje kraljevstvo umjesto zemaljskog, pokazujući da je zaista obećani Mesija.

Dok su razgovarali, Isus i dvojica učenika stigli su do Emausa. Isus je namjeravao nastaviti dalje, ali su ga učenici zamolili da ostane s njima jer se večer bližila kraju. Dok su zajedno sjedili za stolom, Isus je uzeo kruh, blagoslovio ga, razlomio i pružio im. Tada su ga prepoznali, ali je Isus odjednom nestao iz njihovog vida.

Uzbuđeni i puni vjere, učenici su odmah krenuli natrag u Jeruzalem i pronašli apostole kako bi im ispričali svoje iskustvo. Apostoli su već znali da je Isus uskrsnuo, jer im se već ukazao, kao i pobožnim ženama i svetom Petru. Kleofa i drugi učenik podijelili su s apostolima kako su prepoznali Isusa u lomljenju kruha te kako je iznenada nestao, potvrđujući time da je Isus doista uskrsnuo.

Uskrsni ponedjeljak također označava početak "bijelog tjedna", tjedna koji slijedi nakon Uskrsa, a koji je obilježen posebnim slavljem i radosti. Bijeli tjedan, nazvan po odjeći koju su nosili novokrštenici u ranim danima Crkve, traje sve do blagdana Duhova i predstavlja produžetak uskrsne radosti. Uskrs je jedini blagdan koji ima svoje produženo slavlje, a Uskrsni ponedjeljak zato u narodu često zovu i drugi dan Uskrsa.

U mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, Uskrsni ponedjeljak je službeni blagdan i neradni dan. Tradicionalni običaji uključuju obilazak prijatelja i rodbine te hodočašćenje u marijanska svetišta. Osim toga, u nekim kulturama poput Poljske, Češke i Slovačke, mladići tradicionalno prskaju djevojke svetom vodom kao dio običaja ovog dana.