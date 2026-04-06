RECEPT DANA Kao ih bakine kuhinje: Sočni kukuruzni kolač s voćem

Ana Hajduk
06.04.2026.
u 09:00

Najbolji je dok je još lagano topao, ali jednako je ukusan i ohlađen — tada se dodatno stisne i dobije još bogatiju teksturu.

Ako tražite brz i jednostavan kolač od sastojaka koje već imate kod kuće, ovaj kukuruzni kolač s voćem pravi je pogodak. Mekan, lagano rustikalan i nevjerojatno sočan zahvaljujući kremastom preljevu i voću, idealan je za svaki dan – bilo uz jutarnju kavu ili kao lagani desert nakon ručka. Priprema je vrlo jednostavna, sve se miješa u jednoj zdjeli, a rezultat je kolač koji će oduševiti i one koji inače ne biraju kukuruzno brašno. Recept je podijelila food blogerica @sanja.mijac. Uživajte! 

Sastojci: 

Za biskvit:

  • 100 g kukuruznog brašna
  • 50 g glatkog brašna
  • 70 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • prstohvat soli
  • ½ praška za pecivo
  • 100 ml kefira (ili mlijeka ili jogurta)
  • 100 ml ulja
  • 1 jaje

Dodatno:

  • 2 kisela vrhnja ili 2 grčka jogurta
  • 2–3 žlice šećera
  • maline, kupine ili drugo voće po želji
  • nekoliko žlica pekmeza (npr. od jagode)

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Kalup promjera oko 23 cm obložite papirom za pečenje, a stranice lagano premažite uljem ili maslacem. (Možete koristiti i kalup od 26 cm – kolač će biti nešto niži.) U zdjeli pomiješajte sve sastojke za biskvit pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu ulijte u pripremljeni kalup i lagano poravnajte. Vrhnje ili jogurt pomiješajte sa šećerom pa ravnomjerno rasporedite preko biskvita. Dodajte nekoliko žlica pekmeza, a zatim rasporedite voće po vrhu. Pazite da ga bude posvuda kako bi svaki zalogaj bio sočan i pun okusa. Pecite u zagrijanoj pećnici 30–40 minuta, ovisno o jačini pećnice, dok kolač ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite kolač da se malo ohladi, zatim ga narežite i poslužite.
