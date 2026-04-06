RECEPT DANA Kao ih bakine kuhinje: Sočni kukuruzni kolač s voćem

Ako tražite brz i jednostavan kolač od sastojaka koje već imate kod kuće, ovaj kukuruzni kolač s voćem pravi je pogodak. Mekan, lagano rustikalan i nevjerojatno sočan zahvaljujući kremastom preljevu i voću, idealan je za svaki dan – bilo uz jutarnju kavu ili kao lagani desert nakon ručka. Priprema je vrlo jednostavna, sve se miješa u jednoj zdjeli, a rezultat je kolač koji će oduševiti i one koji inače ne biraju kukuruzno brašno. Recept je podijelila food blogerica @sanja.mijac. Uživajte!

Sastojci:

Za biskvit:

100 g kukuruznog brašna

50 g glatkog brašna

70 g šećera

1 vanilin šećer

prstohvat soli

½ praška za pecivo

100 ml kefira (ili mlijeka ili jogurta)

100 ml ulja

1 jaje

Dodatno:

2 kisela vrhnja ili 2 grčka jogurta

2–3 žlice šećera

maline, kupine ili drugo voće po želji

nekoliko žlica pekmeza (npr. od jagode)

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Kalup promjera oko 23 cm obložite papirom za pečenje, a stranice lagano premažite uljem ili maslacem. (Možete koristiti i kalup od 26 cm – kolač će biti nešto niži.) U zdjeli pomiješajte sve sastojke za biskvit pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu ulijte u pripremljeni kalup i lagano poravnajte. Vrhnje ili jogurt pomiješajte sa šećerom pa ravnomjerno rasporedite preko biskvita. Dodajte nekoliko žlica pekmeza, a zatim rasporedite voće po vrhu. Pazite da ga bude posvuda kako bi svaki zalogaj bio sočan i pun okusa. Pecite u zagrijanoj pećnici 30–40 minuta, ovisno o jačini pećnice, dok kolač ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite kolač da se malo ohladi, zatim ga narežite i poslužite.