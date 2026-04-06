Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
tko bi rekao...

Koliko minuta žene, a koliko muškarci razmišljaju o seksu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
06.04.2026.
u 21:20

Jedno od najčešće postavljanih pitanja je koliko često muškarci i žene pomisle na seks, a rezultat je vrlo iznenađujući.

Vjerojatno ste čuli staru poslovicu da muškarci cijeli dan sjede i razmišljaju o seksu. Popularni mit kaže da je to jednom svakih sedam sekundi, točnije. Ako uzmete broj sekundi u satu (3600) i podijelite ga sa 7, to je otprilike 514 misli o seksu - samo u jednom satu! Čini se puno. Dakle, koliko često ljudi stvarno razmišljaju o seksu?

Godine 2011. istraživački tim sa Sveučilišta Ohio State proveo je studiju kako bi pratio koliko često uzorak od 283 studenta razmišlja o seksu, hrani i spavanju tijekom tjedna. Ispitanici su dobili klikere koje su trebali pritisnuti svaki put kad bi im svaka od ovih stvari pala na pamet. U prosjeku, muškarci su izjavili da razmišljaju o seksu 19 puta dnevno, dok su žene izjavile da o tome razmišljaju 10 puta dnevno, piše Men's Health.

Brojke, objavljene u Journal of Sex Research, pokazuju da muškarci razmišljaju o seksu gotovo dvostruko više od žena. No, istraživači su također otkrili da zapravo "ne postoji značajna interakcija između spola sudionika i vrste kognicije koja je prijavljena". Dakle, iako su muškarci češće razmišljali o seksu, također su češće razmišljali o hrani i spavanju od žena.

U nešto novijim nalazima, OnePoll je objavio rezultate studije u suradnji s Pure Romance 2019., koja je ispitala 2000 seksualno aktivnih odraslih Amerikanaca o tome koliko često razgovaraju o seksu. Šezdeset i pet posto odraslih izjavilo je da im je ugodno dijeliti svoj seksualni život s drugima, dok je 29% izjavilo da im je "vrlo ugodno". Ispitanici su najvjerojatnije razgovarali o svom seksualnom životu sa svojim partnerom/partnerom/suprugom (61%), zatim najboljim prijateljem (60%), prijateljima (40%), kolegama s posla (28%) i cimerima (26%).

Sasvim je logično razgovarati o seksu s partnerom jer je to, prema rezultatima, glavni način na koji ljudi dobivaju savjete o svom seksualnom životu. Tko bi rekao, ali čini se da je najbolji način da postanete bolji u seksu s osobom s kojom spavate da je izravno pitate! Ako to ne uspije, dodatni su načini obraćanje prijateljima i drugim resursima.

Ključne riječi
muškarci žene intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!