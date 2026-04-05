Iskreno i neočekivano: Ovo je razlog zašto muškarci prestaju željeti seks sa svojim ženama

Kada muškarci ne žele seks? Iako je široko rasprostranjeno razmišljanje da su žene te koje prve u vezi izgube seksualnu želju, istina je da se to događa i muškarcima. Nedostatak seksualne želje kod muškaraca događa se iz mnogobrojnih razloga: od bioloških, emotivnih pa sve do okoline. Ovo su česti, ali uglavnom zanemareni, razlozi zašto toliko muškaraca prestane željeti seks, piše Your Tango.

Depresija može uzrokovati gubitak zadovoljstva u svim područjima života: Depresija, prema kliničkoj definiciji, uzrokuje da osoba izgubi interes ili užitak u stvarima koje su je nekoć veselile. Može izgledati kao postupno odvajanje od svijeta, udaljavanje od osjeta, ljudi i aktivnosti. Depresija utječe na svako područje muškarčevog života i, naravno, može duboko utjecati na njegov seksualni nagon. Kad se ljude pita zašto se seksaju, najčešći odgovori, kako muškaraca tako i žena, zbog užitka i osjećaja povezanosti s drugom osobom.

Što se događa kada je nečiji osjećaj zadovoljstva kritično oslabljen? Ne samo da mogu pasti motivacija i poriv za seksualnom aktivnošću, već i fantazije o seksu, što može ojačati nečiji libido. Nije iznenađenje da mnogi ljudi s depresijom prijavljuju smanjeni seksualni nagon. Dodajte ovome opći osjećaj preopterećenosti, iscrpljenosti i poteškoća u funkcioniranju svakodnevnih aktivnosti koje mogu biti dio depresije, a seks može postati još jedan primjer u njihovom životu "prolaženja kroz pokret". To može biti frustrirajuće za partnere koji pitaju: "Što možemo učiniti da ti seks ponovno bude zabavan?", a njihov depresivni partner ne može odgovoriti jer su izgubili vezu sa svojim zadovoljstvom.