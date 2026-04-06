Drže sve u sebi: Ovi horoskopski znakovi teško izražavaju osjećaje
Izražavanje osjećaja nekima se čini kao sasvim jednostavna stvar, a drugima stvara velike probleme i neugodnosti. Oni uvijek razmisle dvaput prije nego što otkriju svoje osjećaje, pogotovo kada je u pitanju ljubav. Prema astrologiji, postoje tri horoskopska znaka koja ne vole izražavati svoje osjećaje i drže ih za sebe.
Škorpion: Kako piše Pinkvilla, Škorpioni ne znaju kako se izraziti. Teško će pokazati prave osjećaje pa se često mogu činiti hladnima. Kad se radi o priznavanju ljubavi, Škorpioni smatraju da svojim gestama pokazuju partneru što im je u srcu.
Strijelac: Strijelci nemaju naviku biti sladunjavi. Nije im ugodno pokazati svoju naklonost nekome bez obzira na to koliko ga duboko voljeli. Osjećaju se sramežljivo i tjeskobno kada je u pitanju romantičnost ili izražavanje ljubavi.
Riba: Ribe ne vjeruju u otkrivanje svojih osjećaja, umjesto toga žele da im veza bude puna razumijevanja te da ne zahtijeva razgovor o osjećajima. Oni nisu osobe koje će lako zaprositi nekoga ili otvoreno govoriti o osjećajima.