Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
jednostavnije su nego što mislite

Želite da vaš pas živi dulje? Ove tri promjene mogu poboljšati zdravlje vašeg ljubimca

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
08.02.2026.
u 16:30

"Vremena su teška, pa vam želim dati svoje najbolje savjete kako uštedjeti novac i pomoći svom psu da živi dulje", rekla je veterinarka

Baš kao i kod ljudi, svakodnevne navike imaju velik utjecaj na zdravlje i dugovječnost pasa. Pravilna prehrana, redovita tjelovježba, briga o zubima i preventivni pregledi mogu značajno poboljšati kvalitetu života vašeg ljubimca i pomoći mu da živi dulje i zdravije. Iako se ponekad čine kao sitnice, upravo te navike dugoročno čine veliku razliku u dobrobiti psa. Veza između ljudi i njihovih pasa često je iznimno snažna, zbog čega je pomisao na njihov gubitak vrlo bolna.

Ipak, stručnjaci su istaknuli da postoje koraci koje možete poduzeti da biste potencijalno produžili život svog psa, a te mjere mogu biti jednostavnije nego što mislite. Veterinarka dr. Nicole Rous objavila je video u kojem je opisala kako možete produžiti životni vijek svog ljubimca. Objasnila je da, ako slijedite tri jednostavna koraka, ne samo da možete poboljšati kvalitetu života svog ljubimca, već i smanjiti veterinarske račune, piše Daily Express. Zanimljivo je da su određene pasmine pasa povezane i s nižim medicinskim troškovima. "Vremena su teška, pa vam želim dati svoje najbolje savjete kako uštedjeti novac, kako uštedjeti na veterinarskim računima i pomoći svom psu da živi dulje. Moj prioritet je uvijek održavanje idealne težine. Kućni ljubimci koji imaju prekomjernu težinu imaju više veterinarskih računa, više bolesti, više upala, više problema sa zglobovima. Isto je kao i kod ljudi po tom pitanju", objasnila je veterinarka.

Kao drugi savjet navela je da svojim ljubimcima dajete kvalitetne ostatke hrane. "Dajte im kvalitetno meso i kvalitetno povrće, ali im nemojte davati luk. To su zaista vrijedni, lako iskoristivi nutrijenti koji će im pomoći da njihovo tijelo sve svoje funkcije obavlja na bolji način. Treći savjet je održavati njihov um i tijelo aktivnima. Zato hodajte po brdima jer će to pomoći u izgradnji mišića. Promijenite put kojim idete u šetnji. To će pomoći u stimuliranju njihovog mozga", rekla je dr. Rous.

Prikladni i hranjivi ostaci hrane uključuju kuhano, nezačinjeno meso poput piletine, govedine i puretine. Psi također mogu jesti povrće kuhano na pari ili u vodi, poput mrkve, zelenih mahuna i brokule. Uključivanje svježe hrane u njihovu prehranu može poboljšati raznolikost crijevnog mikrobioma i smanjiti rizik od probavnih smetnji. Iako promjena ruta za šetnju može biti korisna, igračke s mozgalicama i trening poslušnosti također mogu pomoći u održavanju njihove mentalne aktivnosti.

@drnicolerous.vet Vet-approved money-saving tips during a recession? Yes please. These 3 simple changes can keep your pet healthier and your bank account happier. Small tweaks = big savings. #PetMoneyTips #VetApproved #HealthyPetsHappyWallet #PetCareOnABudget #IntegrativeVet #PetHealthTips #RecessionReadyPets #SmartPetParenting #FreshFoodForPets #DogMumLife ♬ original sound - Dr Nicole Rous

Provedba nekoliko jednostavnih prilagodbi može napraviti značajnu razliku. Veterinari su rekli da postoje ključne mjere koje možete poduzeti da biste produžili životni vijek psa. Sugerirali su da je preventivnom njegom moguće produžiti životni vijek ljubimca za pet do sedam godina. Bitni pristupi uključuju održavanje optimalne tjelesne težine, pružanje vrhunske prehrane, osiguravanje redovite tjelesne aktivnosti, održavanje oralne higijene i odlazak na redovite veterinarske preglede radi ranog otkrivanja bolesti.

Ključne riječi
ljubimac zdravlje veterinarka pas savjeti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!