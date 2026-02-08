Želite da vaš pas živi dulje? Ove tri promjene mogu poboljšati zdravlje vašeg ljubimca

Baš kao i kod ljudi, svakodnevne navike imaju velik utjecaj na zdravlje i dugovječnost pasa. Pravilna prehrana, redovita tjelovježba, briga o zubima i preventivni pregledi mogu značajno poboljšati kvalitetu života vašeg ljubimca i pomoći mu da živi dulje i zdravije. Iako se ponekad čine kao sitnice, upravo te navike dugoročno čine veliku razliku u dobrobiti psa. Veza između ljudi i njihovih pasa često je iznimno snažna, zbog čega je pomisao na njihov gubitak vrlo bolna. Ipak, stručnjaci su istaknuli da postoje koraci koje možete poduzeti da biste potencijalno produžili život svog psa, a te mjere mogu biti jednostavnije nego što mislite. Veterinarka dr. Nicole Rous objavila je video u kojem je opisala kako možete produžiti životni vijek svog ljubimca. Objasnila je da, ako slijedite tri jednostavna koraka, ne samo da možete poboljšati kvalitetu života svog ljubimca, već i smanjiti veterinarske račune, piše Daily Express. Zanimljivo je da su određene pasmine pasa povezane i s nižim medicinskim troškovima. "Vremena su teška, pa vam želim dati svoje najbolje savjete kako uštedjeti novac, kako uštedjeti na veterinarskim računima i pomoći svom psu da živi dulje. Moj prioritet je uvijek održavanje idealne težine. Kućni ljubimci koji imaju prekomjernu težinu imaju više veterinarskih računa, više bolesti, više upala, više problema sa zglobovima. Isto je kao i kod ljudi po tom pitanju", objasnila je veterinarka.

Kao drugi savjet navela je da svojim ljubimcima dajete kvalitetne ostatke hrane. "Dajte im kvalitetno meso i kvalitetno povrće, ali im nemojte davati luk. To su zaista vrijedni, lako iskoristivi nutrijenti koji će im pomoći da njihovo tijelo sve svoje funkcije obavlja na bolji način. Treći savjet je održavati njihov um i tijelo aktivnima. Zato hodajte po brdima jer će to pomoći u izgradnji mišića. Promijenite put kojim idete u šetnji. To će pomoći u stimuliranju njihovog mozga", rekla je dr. Rous.

Prikladni i hranjivi ostaci hrane uključuju kuhano, nezačinjeno meso poput piletine, govedine i puretine. Psi također mogu jesti povrće kuhano na pari ili u vodi, poput mrkve, zelenih mahuna i brokule. Uključivanje svježe hrane u njihovu prehranu može poboljšati raznolikost crijevnog mikrobioma i smanjiti rizik od probavnih smetnji. Iako promjena ruta za šetnju može biti korisna, igračke s mozgalicama i trening poslušnosti također mogu pomoći u održavanju njihove mentalne aktivnosti.

Provedba nekoliko jednostavnih prilagodbi može napraviti značajnu razliku. Veterinari su rekli da postoje ključne mjere koje možete poduzeti da biste produžili životni vijek psa. Sugerirali su da je preventivnom njegom moguće produžiti životni vijek ljubimca za pet do sedam godina. Bitni pristupi uključuju održavanje optimalne tjelesne težine, pružanje vrhunske prehrane, osiguravanje redovite tjelesne aktivnosti, održavanje oralne higijene i odlazak na redovite veterinarske preglede radi ranog otkrivanja bolesti.