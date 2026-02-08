Dobrim seksom možete potrošiti i do 350 kalorija: Evo koje su poze najbolje za to

Vjerojatno već znate da se seksom troše kalorije, no jeste li se ikada zapitali koja poza će vam pomoći da sagorite najviše kalorija? Prema rezultatima jednog nedavnog istraživanja, to je poza čučnja, koja uključuje ženu koja izvodi popularni položaj vježbe na muškarcu koji leži ravno. U toj pozi žena može potrošiti od 188 do 224 kalorija u satu, ovisno o brzini i intenzitetu, dok muškarac gubi samo oko 50 kalorija, piše Daily Mail.

Prijašnja istraživanja otkrila su da vrlo intenzivan seks može rastopiti do čak 350 kalorija, što je kao pola sata trčanja na traci. Najviše mišića u tijelu aktivira najpoznatija, i mnogima najjednostavnija poza, misionarska, ali to vrijedi samo za muškarce. U ovoj pozi muškarac će za pola sata seksa umjerenog tempa potrošiti 143 kalorije, a žena samo 44. Ako žena želi potrošiti više kalorija, treba podizati stražnjicu prema partneru i spuštati je, prateći njegov ritam. To je odlično i za toniranje mišića nogu, stražnjice i trbuha.

Također, i oralnim seksom gubite na težini, otopit ćete oko 100 kalorija za pola sata, što je kao pola sata hodanja ili 15 minuta vježbanja u teretani. U ovom slučaju muškarac gubi vrlo malo kalorija, a žena prosječno 122.

Još jedan dobar položaj za sagorijevanje kalorija je stojeći položaj. Zapravo, ovo je drugi najintenzivniji položaj za muškarce, koji troše oko 198 kalorija pokušavajući se zabaviti i pritom ne ispustiti partnericu. Žene također trebaju uložiti malo truda da ne padnu, zbog čega će sagorjeti otprilike 145 kalorija u ovom položaju.

Muškarac će najmanje kalorija sagorjeti u pozi kaubojke i obrnute kaubojke, samo 48, dok će žena u tim pozama izgubiti oko 139 kalorija. Za žene, poza u kojoj neće izgubiti puno kalorija je poza žlice, samo oko 84, no ni muškarci u toj pozi neće izgubiti puno više, samo stotinjak.