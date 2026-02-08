Znate li čemu služi jezičak na poklopcu ulja? Mnogi su ostali oduševljeni otkrićem

Mnogi ljudi godinama koriste boce ulja, a da nisu primijetili jezičak na poklopcu ili ne znaju čemu on zapravo služi. Iako na prvi pogled djeluje kao beznačajan detalj, taj jednostavan dodatak ima vrlo praktičnu funkciju koja može olakšati točenje ulja i spriječiti prolijevanje.

Sigurno ste iskusili frustraciju slučajnog prelijevanja previše u tavu. No, taj uobičajeni problem može se lako izbjeći zahvaljujući malo poznatom triku koji korisnici hvale kao prekretnicu. TikTok stranica "Cooking Cards" podijelila je video u kojem se detaljno opisuje kako spriječiti prolijevanje ulja i poboljšati kontrolu izlijevanja pametnim korištenjem poklopca. Prilikom otvaranja svježe boce ulja morate ukloniti prsten za pristup sadržaju, ali umjesto da ga bacite u smeće, prenamijenite ga. Viralni trik sugerira da, umjesto da bacite jezičak s poklopca, trebate ga okrenuti naopako i ponovno staviti u grlo boce, piše Daily Express

Jezičak tako prekriva veliki otvor na vrhu, ostavljajući samo uski razmak oko rubova kroz koji ulje može teći. To znači da kada točite ulje, protok je znatno sporiji, što vam omogućuje preciznu kontrolu količine i rezultira daleko manjim otpadom tijekom kuhanja. U odjeljku za komentare, mnogi su korisnici TikToka podijelili svoja razmišljanja o ovom triku, a mnogi od njih bili su šokirani što za to nisu znali ranije.

"Bože, kako nisam znao za ovo", "Ovo je genijalno!", "Briljantno, upravo sam iskoristio ovaj trik. Mijenja život", samo su neki od oduševljenih komentara. Stručnjaci za hranu u Tasting Tableu također su preporučili ovaj trik te su rekli da je to savršena alternativa za prekrivanje ruba boce palcem bez zamašćivanja ruku.

Međutim, ova metoda ima svoja ograničenja: možda neće funkcionirati za staklene boce koje nemaju "zube" unutar poklopca, na primjer, jer se prsten neće imati za što uhvatiti.