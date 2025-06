Stručnjakinja je otkrila: 'Ako želite dobiti posao, poslodavcu postavite ovo pitanje na kraju razgovora'

Razgovor za posao važan je trenutak svakog kandidata jer je to prilika da ostavi dobar dojam, pokaže svoje sposobnosti i uvjeri poslodavca da je upravo on ili ona prava osoba za to radno mjesto. U takvim situacijama svi se žele predstaviti u najboljem svjetlu, istaknuti svoje kvalitete i profesionalna postignuća te ostaviti dojam sigurnosti, motiviranosti i spremnosti za nove izazove.

No, potraga za poslom iz snova često može više nalikovati noćnoj mori, s odbijenicama i ignoriranjem koji vas dočekuju na svakom koraku. Kada napokon osigurate taj važan razgovor za posao, tada želite da on prođe što je bolje moguće. Ponekad imamo osjećaj da smo briljirali, no tada se situacija preokrene i poslodavac postavi ono zloglasno pitanje: "Imate li Vi pitanja za nas?".

Naravno, uvijek možete pitati što možete očekivati u prvim danima na novom radnom mjestu ili možda čak o očekivanjima vezanim za plaću. No, ako zaista želite dobiti taj posao, postoji jedno pametno pitanje koje možete postaviti, a ako ga dobro postavite, može vam itekako pomoći u sljedećem koraku vaše karijere, piše Unilad.

Dijeleći najbolje savjete za razgovor za posao, međunarodna internetska platforma za traženje poslova i zapošljavanje Monster Jobs otkrila je nekoliko pitanja koja možete postaviti na kraju razgovora za posao, a jedno se posebno istaknulo. Na kraju razgovora biste vi trebali upitati poslodavca ima li kakvih nedoumica ili završnih pitanja.

"Uvijek pitajte ima li osoba koja vas intervjuira bilo kakve nedoumice u vezi s vašim sposobnostima za obavljanje posla. Imala sam odlična iskustva s postavljanjem ovog pitanja jer ono navodi ispitivača da odmah razmisli o razgovoru. Općenito će iskreno odgovoriti na pitanje, što vam pruža posljednju priliku da se dodatno prodate", rekla je stručnjakinja za ljudske resurse Chantal Bechervaise.

Ako ispitivač iznese bilo kakve nedoumice, to je odlična prilika da ih razjasnite i podijelite primjere koji potvrđuju da ste sposobni obaviti posao. Primjer odgovora bi mogao biti: "Znam da nemam puno iskustva s društvenim mrežama u svom poslu, ali koristim Twitter za promociju dobrotvorne organizacije u kojoj volontiram vikendom i povećala sam broj njihovih pratitelja za 20 posto u posljednjih godinu dana".

Slična su pitanja postavljana i na Redditu, no ne slažu se svi da je korištenje riječi "nedoumica" najbolji pristup. "Je li prihvatljivo pitati ispitivača: 'Imate li ikakvih nedoumica u vezi s mojom sposobnošću obavljanja ovog posla?' ili bih se jednostavno trebao suzdržati od postavljanja tog pitanja?", upitao je jedan korisnik na Redditu.

Iako su mnogi smatrali da je to odlična prilika da umirite svog potencijalnog poslodavca, jedan korisnik Reddita predložio je da se postavi pitanje: "Smatrate li da moje iskustvo i vještine odgovaraju dužnostima ove pozicije?". Drugi se složio:. "Uvijek ću postavljati ovo pitanje. Do sada mi je donijelo samo korisne konstruktivne povratne informacije i mislim da je uvjerilo poslodavce da, iako djelujem samouvjereno, nisam bahat", napisao je.

"Postavio sam ovo pitanje na razgovoru za posao. Poslodavac je bio zabrinut zbog mog nedostatka iskustva. Dao sam nekoliko primjera softvera i drugih specijaliziranih zadataka koje sam naučio samostalno i istaknuo da u timskom okruženju, kao što je tvrtka, sigurno ne bih imao problema. Također sam govorio više o svom volonterskom radu gdje sam upravljao velikim projektima. Na kraju sam dobio posao", podijelio je treći.