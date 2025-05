Ljudi podijelili najgora pitanja koja su dobili na razgovoru za posao: 'Pitali su me jesam li Židov'

Razgovori za posao često predstavljaju priliku da poslodavci bolje upoznaju kandidate, ali i trenutak u kojem kandidati žele ostaviti što bolji dojam. Iako se većina pitanja odnosi na iskustvo, vještine i motivaciju, ponekad se mogu pojaviti i neočekivana, čudna ili neugodna pitanja koja iznenade i najpripremljenije. Takva pitanja mogu biti namjerna taktika za testiranje reakcije kandidata u stresnim ili nepredvidivim situacijama.

Kandidati su na društvenim mrežama podijelili najbizarnija pitanja koja su im postavljena u pokušaju da pomognu drugima da se pripreme za neočekivano, piše Daily Express. "Koje je najčudnije pitanje na razgovoru za posao koje ste ikada dobili?", postavljeno je pitanje na Quori. Jedan je korisnik ispričao kako se voditelj zapošljavanja zavalio u stolicu, prekrižio ruke i podsmjehnuo prije nego što ga je pitao zašto ne bi trebao zaposliti tipa kojeg je intervjuirao prije njega.

"Morao sam na trenutak zastati. Odgovorio sam: 'Budući da nikada nisam upoznao niti intervjuirao tog tipa, ne mogu donijeti informirano mišljenje'. Pretpostavio sam da je svrha pitanja bila vidjeti jesam li donio brzoplete odluke bez ikakvih činjenica", napisao je korisnik. Objasnio je da je voditelj odmahnuo glavom i rekao da je to dobar izgovor i da mu kaže još jedan razlog.

"Tražio sam njegov životopis i nekoliko minuta. Voditelj je rekao da mi ne može dati životopis, ali da mogu dobiti njegovo motivacijsko pismo. Presavio je papir tako da nisam mogao vidjeti tko ga je poslao i gurnuo ga preko stola. Pročitao sam prvu rečenicu i rekao: 'Pravi neoprezne pogreške. Pogrešno je napisao ime vaše tvrtke'. Voditelju zapošljavanja oči su se raširile i uzviknuo je: 'Što?'. Ponovno je pogledao motivacijskom pismo te je rekao da je sastanak završen", objasnio je korisnik.

Dodao je i da je to bio kraj priče jer mu se nikada nitko nije javio, a nitko iz ljudskih resursa nije htio odgovoriti na njegov poziv. "Ne znam je li to bilo lažno pismo koje je koristio kao test ili pravo", napisao je korisnik. Drugi korisnik podijelio je iskustvo razgovora za posao koje je doživio sredinom 1980-ih u izdavačkoj kući knjiga.

"Otišao sam na razgovor za posao u srednje veliku izdavačku kuću knjiga i odlično sam prošao razgovor. Bio sam savršeno kvalificiran i vrlo sam se dobro slagao sa ženom koja me intervjuirala. Nakon što smo razgovarali oko 45 minuta, odlučila je da ispunjavam njezine uvjete, ponudila mi je posao, objasnila plaću i beneficije te me pitala želim li prihvatiti posao. Rekao sam da želim, a tada me je pitala jesam li Židov", napisao je korisnik.

"Nisam Židov i iako sam jednostavno rekao ne, moje lice je vjerojatno odalo moju reakciju. Odmah je shvatila svoju pogrešku i ispravila se. Objasnila je da će me zamoliti da počnem sljedeći ponedjeljak, ali budući da je to židovski praznik, mogu početi u utorak", objasnio je.

Jedan je korisnik podijelio svoje iskustvo dolaska na razgovor potpuno mokar od kiše, samo da bi ga dočekao ispitivač koji je bio "bez trunke energije, koliko god je to ljudski moguće". "Mislio sam da nemam nikakve šanse za posao. Promrmljao je nekoliko pitanja, a onda mi na kraju rekao da ne zna zašto uopće postavlja ta pitanja i da će mi dati test. Ako prođem, dobit ću posao, a a ako padnem, neću", napisao je korisnik.

"Rekao sam mu da mi može prestati postavljati pitanja i jednostavno dati test. I tako je i učinio. Prošao sam i dobio posao, a ispitivač se pokazao kao pristojan šef. Bio je samo jedan od onih programera koji su promaknuti iako nisu imali nikakve društvene vještine. Najapsurdnije pitanje bilo je bilo što što je on rekao jer su sva pitanja bila potpuno nebitna. Imao je osjećaj da se tako ponašaju ispitivači i samo je odrađivao proceduru", zaključio je korisnik.