Stručnjak otkrio koliko često trebate kositi tijekom godine: Više je nego što mislite

VL
Stephany Domitrović
10.04.2026.
u 16:30

Prva sezonska košnja već je iza nas, ali važno je znati što trebate raditi tijekom godine kako bi vaš travnjak bio bujan, zelen i zdrav. Najvažniji posao u održavanju travnjaka je redovita košnja, no znate li u koje doba i koliko puta godišnje trebate kositi? Stručnjaci imaju odgovor na to pitanje.

S dolaskom toplih temperatura i sunčanih dana, mnogi sve više vremena provode u vrtu i dvorištu pripremajući svoju okućnicu za ljetnu sezonu. Iako je većina već obavila svoju prvu proljetnu košnju, za uredan travnjak potrebno je puno više. Stručnjaci iz Kraljevskog hortikulturnog društva naglašavaju da je za zdrav travnjak potrebno kositi barem jednom u dva tjedna tijekom proljeća, no travnjak se ne smije zanemariti ni tijekom drugih godišnjih doba, prenosi Mirror.

U periodu prvih proljetnih košnji važno je da travu ne skratite previše jer tako možete naštetiti korijenu vlati i usporiti njezin rast. Učestalost košnje ovisi o vrsti trave, tlu i klimi. Osim što će travnjak izgledati urednije i bujnije, redovitom košnjom uklanjate korove i potičete gušći rast trave. Tijekom ljeta travnjak je potrebno kositi barem jednom tjedno, a u razdoblju suše učestalost možete smanjiti na jedno košenje svaka dva do tri tjedna. Ako je vaš travnjak bogat cvijećem te želite zadržati takav izgled, možete ga kositi svakih šest tjedana.

Kako biste osigurali da vaše dvorište izgleda kao prava šarena oaza, u svibnju možete uzeti kratki predah od košnje. U ovom mjesecu raste samoniklo bilje koje dodaje boju travnjaku i privlači leptire. Ovisno o vremenskim uvjetima i rastu trave, travu tijekom ljeta možete povremeno ostaviti nepokošenom jer će tada također bujati raznolikim samoniklim biljem. Ako želite zadržati uredan izgled travnjaka, preporučuje se držati se košnje jednom u dva do tri tjedna. S laganim zahlađenjem u rujnu možete nastaviti s redovitom košnjom, sve dok traju toplije temperature.
vrtlarenje savjeti stručnjaka tijekom godine koliko često treba kositi? travnjak košnja

