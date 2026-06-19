Opet su se pojavile žute mrlje od znoja? Zaboravite na izbjeljivač, rješenje se krije u sastojku koji već imate kod kuće

Neugledne žute mrlje ispod pazuha čest su razlog za frustraciju i prerano otpisivanje odjeće, pogotovo bijele. Suprotno uvriježenom mišljenju, za njihovu pojavu nije kriv isključivo znoj. Problem nastaje zbog kemijske reakcije između proteina i soli u znoju i aluminijskih spojeva, ključnog sastojka u većini antiperspiranata. Ta se smjesa s vremenom nakuplja i prodire duboko u vlakna tkanine, gdje oksidira i stvara krute, žućkaste tragove. Prirodni materijali poput pamuka posebno su osjetljivi jer duboko upijaju vlagu, čineći mrlje vidljivijima, a proces dodatno ubrzava tjelesna toplina, prenosi Numi.

Iako djeluju tvrdokorno, dobra je vijest da većina ovih mrlja nije trajna i može se ukloniti kod kuće bez upotrebe agresivnih sredstava. Ključ uspjeha leži u brzoj reakciji i izbjegavanju nekoliko ključnih pogrešaka. Najvažnije je pravilo - zaboravite na klasični izbjeljivač s klorom. Iako se čini kao logično rješenje za bijelu odjeću, klor može reagirati s proteinima iz znoja i mineralima te zapravo potamniti mrlju, čineći je još vidljivijom. Jednako je važno izbjegavati sušenje odjeće u sušilici dok niste potpuno sigurni da je mrlja nestala. Visoka temperatura sušilice "zaključat" će preostale tragove u tkaninu, što ih čini gotovo nemogućim za ukloniti.

Prvi i najnježniji korak u borbi protiv žutih tragova trebala bi biti primjena sode bikarbone. Postupak je vrlo jednostavan: pomiješajte četiri žlice sode s četvrtinom šalice tople vode kako biste dobili gustu pastu. Nanesite je izravno na mrlju te je starom četkicom za zube nježno utrljajte u vlakna. Ostavite pastu da djeluje najmanje sat vremena, a potom operite u perilici. Slično djeluje i bijeli alkoholni ocat, čija kiselost učinkovito razgrađuje naslage minerala i ostatke antiperspiranta. Pomiješajte jednake dijelove octa i vode, otopinu ulijte u bocu s raspršivačem te obilno poprskajte zamrljano područje. Ostavite da djeluje sat vremena prije pranja.

Kada nježnije metode ne daju željeni rezultat, vrijeme je za jaču kombinaciju koja je iznimno učinkovita. Riječ je o mješavini tekućeg deterdženta za suđe, vodikovog peroksida i sode bikarbone. Pomiješajte jedan dio deterdženta za suđe s dva dijela 3-postotnog vodikovog peroksida. Ovu tekuću smjesu nanesite na mrlju, a zatim preko nje pospite obilan sloj sode bikarbone. Četkicom dobro utrljajte sve sastojke u tkaninu. Vodikov peroksid djeluje kao blagi izbjeljivač na bazi kisika, deterdžent otapa masnoće, a soda bikarbona pomaže u izvlačenju nečistoća. Ostavite da smjesa djeluje barem sat vremena, a zatim operite kao i obično. Kod obojene odjeće, uvijek prvo testirajte na skrivenom dijelu kako ne bi došlo do izbljeđivanja boje.

Na kraju, najbolji način borbe je prevencija. Koristite dezodoranse bez aluminija ili pričekajte da se antiperspirant potpuno osuši na koži prije odijevanja. Izbjegavajte ostavljati oznojenu odjeću nagomilanu u košari za rublje, osobito tijekom toplijih mjeseci. Dopustite odjeći da se prozrači prije pranja i operite je uvijek što je prije moguće nakon nošenja. Nošenje pamučne potkošulje također može stvoriti zaštitnu barijeru. Ako mrlja ostane i nakon pranja, ponovite postupak i sušite odjeću na zraku - sunce djeluje kao prirodni izbjeljivač, dok sušilica može trajno fiksirati ostatke mrlje.