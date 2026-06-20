Ova 3 'obična' simptoma lako je zamijeniti s PMS-om, a liječnik s Harvarda upozorava: Mogu biti znak opake bolesti

Rak debelog crijeva desetljećima je bio percipiran kao prijetnja koja uglavnom pogađa populaciju stariju od 50 godina. No, ta se paradigma dramatično mijenja. Stručnjaci diljem svijeta bilježe alarmantan porast broja oboljelih u dvadesetim, tridesetim i četrdesetim godinama, a statistike pokazuju da je broj dijagnoza kod osoba mlađih od 55 godina gotovo udvostručen u posljednjem desetljeću. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog i hepatolog školovan na Harvardu i Stanfordu, ističe kako suvremeni način života, ali i sklonost zanemarivanju tjelesnih signala, doprinose ovom opasnom trendu.

Problem je, kako navodi, što bolest često napreduje tiho, bez izraženih simptoma u početnim fazama, dok prekancerozni polipi godinama neprimjetno rastu. Kada se simptomi napokon pojave, nerijetko su nespecifični, zbog čega se čak tri od četiri slučaja otkriju tek u uznapredovalom stadiju, kada su izgledi za izlječenje znatno manji, prenosi NDTV.

Posebno su ugrožene mlađe žene, koje određene simptome često pripisuju menstrualnom ciklusu ili drugim uobičajenim stanjima. Dr. Sethi izdvaja tri znaka koja žene u tridesetima najčešće ignoriraju, a mogu upućivati na rak debelog crijeva. Prvi su grčevi u trbuhu. Iako su uobičajeni tijekom menstruacije, uporni i neuobičajeni grčevi koji se javljaju izvan ciklusa ili su jači no inače, mogu biti znak za uzbunu. Drugi simptom je kronična nadutost koja ne prolazi i ne može se povezati s određenom hranom.

Treći i možda najvažniji znak su trajne promjene u pražnjenju crijeva. To uključuje iznenadni zatvor, kronični proljev koji traje dulje od nekoliko dana ili primjetna promjena u izgledu stolice, poput neuobičajeno tanke stolice, oblika olovke. Budući da se ove tegobe lako mogu zamijeniti sa sindromom iritabilnog crijeva, mnoge žene o njima ne razgovaraju s liječnikom, što odgađa postavljanje točne dijagnoze.

Osim navedena tri simptoma, postoji i niz drugih crvenih zastavica koje se ne smiju zanemariti. Jedan od najčešćih znakova je krv u stolici. Iako se često pripisuje bezopasnim hemeroidima, svako rektalno krvarenje, bilo da se radi o svjetlocrvenoj krvi na toaletnom papiru ili tamnoj, katranastoj stolici, zahtijeva hitnu liječničku procjenu. Neobjašnjiv umor i iscrpljenost također mogu biti rani pokazatelj bolesti. Polagano, unutarnje krvarenje u crijevima može tiho uzrokovati anemiju zbog manjka željeza, što rezultira kroničnim umorom, slabošću i vrtoglavicom. Ostali znakovi upozorenja uključuju neobjašnjiv gubitak tjelesne težine bez promjene prehrane ili razine aktivnosti te stalan osjećaj nepotpunog pražnjenja crijeva, koji može signalizirati postojanje tumorske mase koja ometa prolaz stolice.

Iako uzroci ovog porasta još nisu u potpunosti razjašnjeni, stručnjaci sumnjaju na kombinaciju nekoliko čimbenika rizika povezanih s modernim načinom života. Prehrana bogata ultra-prerađenom hranom, crvenim mesom i zaslađenim pićima, a siromašna vlaknima, smatra se jednim od glavnih krivaca. Sjedilački način života, pretilost, pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola dodatno povećavaju rizik.

Nove studije također istražuju vezu između promjena u crijevnom mikrobiomu i ranog nastanka raka, pri čemu se sugerira da prekomjerna upotreba antibiotika, osobito u mladosti, može narušiti ravnotežu dobrih bakterija. Iako genetska predispozicija igra ulogu u oko 20 posto slučajeva, većina mladih pacijenata nema obiteljsku povijest bolesti, što upućuje na to da su okolišni faktori i životne navike ključni pokretači.

Rizik od razvoja raka debelog crijeva u dvadesetima i tridesetima i dalje je relativno nizak, no u stalnom je porastu. Danas se oko 10 posto svih dijagnoza kolorektalnog karcinoma postavlja kod osoba mlađih od 50 godina. Obiteljska povijest bolesti dramatično povećava rizik - ako imate roditelja ili brata ili sestru s ovom dijagnozom, vaši su izgledi za obolijevanje značajno veći. Zbog toga je ključno ne odgađati pregled ako se pojave bilo kakvi sumnjivi simptomi. Rano otkrivanje je presudno, jer se petogodišnja stopa preživljenja penje na 90 posto ako se bolest dijagnosticira u lokaliziranom stadiju. Zlatni standard za dijagnostiku je kolonoskopija, pretraga koja ne samo da može otkriti rak u ranoj fazi, već omogućuje i uklanjanje prekanceroznih polipa prije nego što postanu zloćudni. Ignoriranje signala koje tijelo šalje najgora je moguća strategija - pravovremeni razgovor s liječnikom može spasiti život.