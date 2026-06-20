Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRANOM PROTIV VRUĆINE

Zaboravite klimu: Ovo su namirnice koje hlade tijelo iznutra i spašavaju od ljetnih vrućina

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
20.06.2026.
u 07:03

Dok se mnogi oslanjaju isključivo na klimu, stručnjaci ističu da pravilan odabir hrane može značajno utjecati na regulaciju tjelesne temperature. Otkrivamo koje namirnice pružaju osvježenje, a koje je bolje izbjegavati tijekom toplinskih valova.

Kada temperature dosegnu vrhunac, borba protiv sparine može započeti u kuhinji. Pravilna prehrana ima ključnu ulogu u održavanju stabilne tjelesne temperature jer tijekom vrućina tijelo naporno radi kako bi se rashladilo, što dovodi do osjećaja umora. Zato je, uz dovoljan unos tekućine, važno konzumirati hranu koja će hidratizirati stanice iznutra i učinkovitije regulirati toplinu. Fokus se s hlađenja zraka prebacuje na hlađenje organizma iznutra, a to se postiže pametnim odabirom onoga što stavljamo na tanjur.

Ključni saveznik je hrana bogata vodom. Iako je voda najvažnija, tijelo treba i elektrolite. Stoga se preporučuje “pojesti svoju vodu” kroz namirnice koje olakšavaju vrućine. Na vrhu popisa je krastavac, koji sadrži 96 posto vode te minerale kalij i magnezij. Odmah uz njega je omiljena ljetna poslastica, lubenica, s oko 92 posto vode i antioksidansima. Ne zaostaju ni rajčice, tikvice, celer, pa čak i salata iceberg, koja je prvak u hidrataciji. Bobičasto voće poput jagoda i malina također je izvrstan izvor tekućine i vitamina.

Osim hidratacije, neke namirnice hlade tijelo na druge načine. Metvica, primjerice, sadrži mentol koji aktivira receptore za hladnoću u ustima, stvarajući iluziju hlađenja i pružajući instantno olakšanje. Može se dodati u vodu s limunom ili ledeni čaj. Začini poput kardamoma posjeduju protuupalna svojstva koja pomažu u smanjenju tjelesne topline. Znanstvenici su otkrili da čak i cimet može smanjiti temperaturu želuca tijekom probave. Zeleno lisnato povrće, poput kelja, bogato je kalcijem koji djeluje kao termoregulator, pomažući mozgu da učinkovitije upravlja temperaturom. Ananas, bogat vitaminom C, pomaže u probavi i smanjuje upale.

Iako zvuči kontradiktorno, konzumacija ljute hrane jedan je od najstarijih trikova za rashlađivanje. Ljuti začini poput kajenskog papra potiču znojenje, što je najučinkovitiji prirodni mehanizam hlađenja. Kada znoj isparava s površine kože, on odvodi toplinu i snižava tjelesnu temperaturu. Uz to, konzumacijom ljutog povisujemo unutarnju temperaturu, čime se smanjuje razlika između našeg tijela i okolnog zraka, pa nam se vanjska vrućina čini podnošljivijom. Stoga, dodavanje malo ljutine u ljetna jela može biti iznenađujuće učinkovita strategija za konačnu pobjedu nad vrućinom.

Jednako kao što postoje namirnice koje hlade, postoje i one koje je tijekom toplinskog vala mudro izbjegavati. Na prvom mjestu su teška, masna i pržena jela, kao i crveno meso, čija probava zahtijeva velik utrošak energije, što stvara dodatnu unutarnju toplinu. Visoko procesuirana i slana hrana potiče dehidraciju jer sol veže vodu. Treba biti oprezan i s pićima koja djeluju kao diuretici, prvenstveno s alkoholom i napitcima s visokim udjelom kofeina. Iako je primamljivo posegnuti za hladnim pivom, najbolji izbor za hidrataciju ostaju voda i nezaslađeni biljni čajevi. Stručnjaci savjetuju unositi manje, ali češće i lagane obroke kako bi se probavni sustav što manje nepotrebno opteretio.

Uz ovih 5 besplatnih i jednostavnih načina brzo se rashladite tijekom vrućih ljetnih dana
1/8


*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
toplinski val prehrana vrućina ljeto hrana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

upozorenje za žene

Ova 3 'obična' simptoma lako je zamijeniti s PMS-om, a liječnik s Harvarda upozorava: Mogu biti znak opake bolesti

Nekada smatran bolešću starijih, rak debelog crijeva sve češće se dijagnosticira kod osoba mlađih od 50 godina, a posebno zabrinjava porast među ženama u tridesetima. Ugledni gastroenterolog dr. Saurabh Sethi upozorava kako se ključni rani znakovi često pogrešno tumače kao bezazlene tegobe, što dovodi do kasnog otkrivanja bolesti i težeg liječenja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!