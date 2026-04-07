Stručnjaci otkrili: Evo kako se riješiti puževa u vrtu

S obzirom na to da je proljeće već odavno pokucalo na vrata, a sve više vremena provodi se na vrtu, donosimo vam nekoliko savjeta kako se osigurati da vaš trud ne bude uzaludan. Puževi, a pogotovo golaći, noćna su mora svakog vrtlara jer se nerijetko znaju poslužiti rezultatima vašeg napornog rada, a šteta koju nanose biljkama može biti nepovratna. Posebno su im drage glavice salate i mladice biljaka pa je važno veću pažnju staviti na dio u vrtu gdje se takve biljke nalaze. Za smanjenje štete i zaštitu biljaka od puževa postoje razne metode, no ovi prirodni načini neće naštetiti sastavu tla u vašem vrtu, niti budućem rastu biljke. Iako vaš vrt okupiraju tijekom cijele godine, najuporniji su u proljeće pa je važno da što prije poduzmete mjere opreza.

Vrtlar Simon Akeroyd otkrio je jedno prirodno rješenje koje će ove sluzavce držati podalje od vašeg vrta. „Frustrirajuće je kada vidite da su biljke pojedene. Evo korisnog vrtlarskog trika koji može smanjiti štetu“, napisao je Akeroyd u opisu videa na svom TikTok profilu. Ovaj vrtlar predlaže da odrežete trnje i bodlje s ruža i kupina te ih postavite oko biljaka. Ovu metodu šaljivo je nazvao bodljikavom žicom za puževe. „Iskreno, ovo neće u potpunosti zaustaviti štetu jer su neki već u tlu ili kompostu, a neki su otporni na prepreke. No, može pomoći u smanjenju štete“, zaključio je. Isti efekt dobit ćete i tako da po tlu posipate usitnjenu ljusku jaja.

Puževi golaći toliko su česti nametnici da je određenu razinu štete gotovo nemoguće izbjeći, prenosi Mirror. S obzirom na to da ih se nemoguće u potpunosti riješiti, najvažnije je zaštiti mlade sadnice. Također, ako imate problema s puževima, preporučuje se sadnja već uzgojenog bilja, a mlade sadnice bolje je uzgajati u zatvorenom prostoru dok ne postanu dovoljno izdržljive. Ako su u vašem vrtu toliko uporni puževi da ništa drugo ne funkcionira, preporučuje se da puževe uklanjate ručno što češće možete.