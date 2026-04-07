Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Korisno i učinkovito

Stručnjaci otkrili: Evo kako se riješiti puževa u vrtu

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
07.04.2026.
u 16:30

Razni uporni štetnici i nametnici, najopasnije su prijetnje uspješnom vrtu, a od njih su najdosadniji puževi, pogotovo nepristojni golaći. Baš zato vam donosimo nekoliko načina uz koje ćete se riješiti ovih malih nudista.

S obzirom na to da je proljeće već odavno pokucalo na vrata, a sve više vremena provodi se na vrtu, donosimo vam nekoliko savjeta kako se osigurati da vaš trud ne bude uzaludan. Puževi, a pogotovo golaći, noćna su mora svakog vrtlara jer se nerijetko znaju poslužiti rezultatima vašeg napornog rada, a šteta koju nanose biljkama može biti nepovratna. Posebno su im drage glavice salate i mladice biljaka pa je važno veću pažnju staviti na dio u vrtu gdje se takve biljke nalaze. Za smanjenje štete i zaštitu biljaka od puževa postoje razne metode, no ovi prirodni načini neće naštetiti sastavu tla u vašem vrtu, niti budućem rastu biljke. Iako vaš vrt okupiraju tijekom cijele godine, najuporniji su u proljeće pa je važno da što prije poduzmete mjere opreza.

Vrtlar Simon Akeroyd otkrio je jedno prirodno rješenje koje će ove sluzavce držati podalje od vašeg vrta. „Frustrirajuće je kada vidite da su biljke pojedene. Evo korisnog vrtlarskog trika koji može smanjiti štetu“, napisao je Akeroyd u opisu videa na svom TikTok profilu. Ovaj vrtlar predlaže da odrežete trnje i bodlje s ruža i kupina te ih postavite oko biljaka. Ovu metodu šaljivo je nazvao bodljikavom žicom za puževe. „Iskreno, ovo neće u potpunosti zaustaviti štetu jer su neki već u tlu ili kompostu, a neki su otporni na prepreke. No, može pomoći u smanjenju štete“, zaključio je. Isti efekt dobit ćete i tako da po tlu posipate usitnjenu ljusku jaja.

@simonakeroydgardener

How to reduce slug and snail damage in the garden. It’s like barbed wire…just for slugs and snails. This is an old gardener’s trick…although young gardener’s can try this too 🤣 To be fair, it won’t completely stop slug damage, as some are already in the compost or soil, whilst others are completly impervious to any barriers. But it will hopefully reduce the damage. Good luck.

♬ original sound - 🐴MustangPEK🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Puževi golaći toliko su česti nametnici da je određenu razinu štete gotovo nemoguće izbjeći, prenosi Mirror. S obzirom na to da ih se nemoguće u potpunosti riješiti, najvažnije je zaštiti mlade sadnice. Također, ako imate problema s puževima, preporučuje se sadnja već uzgojenog bilja, a mlade sadnice bolje je uzgajati u zatvorenom prostoru dok ne postanu dovoljno izdržljive. Ako su u vašem vrtu toliko uporni puževi da ništa drugo ne funkcionira, preporučuje se da puževe uklanjate ručno što češće možete.
Ključne riječi
Simon Akeroyd kako se riješiti puževa savjeti stručnjaka vrt puževi golaći

Komentara 1

Pogledaj Sve
PU
punto
17:43 07.04.2026.

Savjeti do bola ,podignem ogradu od 2 metra pa ju preskoče , bodljikavu žicu mi pojedu ili s njome čiste zube , na ljuskama od jaja uzgajaju svoje mlade , a brzi su toliko da ih ne mogu uloviti.Molim dotičnu autoricu da sa baterijom sjedi cijelu noć u mom vrtu sa i ujutro mi pokaže rezultate .Možda da kupim bakreni lim , možda metnuti električnog pastira , možda japanske patke ?Sve pametni savjeti , a u vrtu ujutro pustoš.Oprostite na malo sarkazma , ali napasti su grozne mimo svih savjeta .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

16
KULTUROLOŠKE RAZLIKE

VIDEO Brutalno iskrena Filipinka o Hrvatima: 'Nosite kapute od 300 eura, a stalno se žalite. A tek taj vaš 'slavenski pogled'...'

Filipinka Camille Faith Bequio, poznata na TikToku kao "Malakamilica", postala je viralna svojim zapažanjima o životu u Hrvatskoj. Njezina iskustva o svakodnevnim navikama Hrvata, od pauza za pušenje do načina na koji se odijevaju, otvaraju prozor u kulturološke razlike s kojima se suočava oko 16.000 njezinih sunarodnjaka koji danas žive i rade u našoj zemlji.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!