Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ne peče se i nestaje u trenu!

'Lažna' kremšnita: Brzi desert koji okusom podsjeća na omiljeni klasik

@sladje_od_sladje/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
19.06.2026.
u 09:30

Jednostavna za pripremu, a neodoljivo kremasta, ova lažna kremšnita savršen je dokaz da za odličan domaći desert nisu potrebni komplicirani sastojci ni sati provedeni u kuhinji.

Volite kremšnite, ali nemate vremena za izradu lisnatog tijesta i složeniju pripremu? Ova "lažna" kremšnita savršeno je rješenje. Spoj mekanih petit keksa, nježne kreme od vanilije i prozračnog šlaga daje desert koji neodoljivo podsjeća na tradicionalnu kremšnitu, a priprema se znatno jednostavnije. Idealan je izbor za obiteljska druženja, proslave ili trenutke kada vam se jede nešto slatko i kremasto. Recept je podijelila food blogerica @sladje_od_sladje. Uživajte! 

Sastojci: 

  • 1 l mlijeka
  • 10 žlica šećera
  • 3 pudinga od vanilije
  • 400 g Petit keksa
  • 100 – 150 ml mlijeka za umakanje keksa
  • 500 ml slatkog vrhnja
  • šećer u prahu

Priprema: Puding od vanilije skuhajte u litri mlijeka sa šećerom prema uputama na pakiranju. Gotovu kremu prekrijte prozirnom folijom kako se na površini ne bi stvorila korica te ostavite da se potpuno ohladi. Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag. Dvije trećine umiješajte u ohlađeni puding i miksajte dok ne dobijete glatku, prozračnu i jednoličnu kremu. Preostali šlag sačuvajte za završni sloj. Petit kekse kratko umačite u mlijeko i njima obložite dno kalupa. Preko keksa rasporedite kremu od pudinga i šlaga te poravnajte površinu. Zatim premažite preostalim šlagom i završite još jednim slojem lagano namočenih keksa. Kolač stavite u hladnjak na nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi keksi omekšali i svi se okusi lijepo povezali. Prije posluživanja obilno ga pospite šećerom u prahu i narežite na kocke.
Ključne riječi
recept dana recept lažne kremšnite kremšnite

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!