'Lažna' kremšnita: Brzi desert koji okusom podsjeća na omiljeni klasik

Volite kremšnite, ali nemate vremena za izradu lisnatog tijesta i složeniju pripremu? Ova "lažna" kremšnita savršeno je rješenje. Spoj mekanih petit keksa, nježne kreme od vanilije i prozračnog šlaga daje desert koji neodoljivo podsjeća na tradicionalnu kremšnitu, a priprema se znatno jednostavnije. Idealan je izbor za obiteljska druženja, proslave ili trenutke kada vam se jede nešto slatko i kremasto. Recept je podijelila food blogerica @sladje_od_sladje. Uživajte!

Sastojci:

1 l mlijeka

10 žlica šećera

3 pudinga od vanilije

400 g Petit keksa

100 – 150 ml mlijeka za umakanje keksa

500 ml slatkog vrhnja

šećer u prahu

Priprema: Puding od vanilije skuhajte u litri mlijeka sa šećerom prema uputama na pakiranju. Gotovu kremu prekrijte prozirnom folijom kako se na površini ne bi stvorila korica te ostavite da se potpuno ohladi. Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag. Dvije trećine umiješajte u ohlađeni puding i miksajte dok ne dobijete glatku, prozračnu i jednoličnu kremu. Preostali šlag sačuvajte za završni sloj. Petit kekse kratko umačite u mlijeko i njima obložite dno kalupa. Preko keksa rasporedite kremu od pudinga i šlaga te poravnajte površinu. Zatim premažite preostalim šlagom i završite još jednim slojem lagano namočenih keksa. Kolač stavite u hladnjak na nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi keksi omekšali i svi se okusi lijepo povezali. Prije posluživanja obilno ga pospite šećerom u prahu i narežite na kocke.