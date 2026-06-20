Ljetni hit iz kućne radinosti: Sendvič od sladoleda oduševit će sve ukućane

Postoje deserti koji ne trebaju skupe sastojke ni kompliciranu pripremu da bi nas osvojili. Dovoljni su mekan čokoladni biskvit i obični sladoled od vanilije kako bi nastala slastica koja mnoge podsjeća na bezbrižne ljetne dane iz djetinjstva. Ovaj domaći sendvič sladoled jednostavan je za pripremu, a rezultat je osvježavajući desert kojem je teško odoljeti. Iako danas na policama trgovina postoji bezbroj različitih verzija sendviča od sladoleda, teško mogu nadmašiti klasiku. Spoj tankog čokoladnog biskvita i kremastog sladoleda stvara savršenu kombinaciju okusa i tekstura koja će oduševiti i djecu i odrasle.

Sastojci:

115 g maslaca

100 g šećera

1 jaje

1 žličica ekstrakta vanilije

65 g glatkog brašna

25 g kakao praha

prstohvat soli

500 g sladoleda od vanilije

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Maslac otopite na laganoj vatri pazeći da ne zavrije. U većoj zdjeli pjenjačom ili mikserom izmiješajte otopljeni maslac i šećer. Dodajte jaje i ekstrakt vanilije pa sve dobro sjedinite. U smjesu potom umiješajte brašno, kakao i prstohvat soli. Miješajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smjesu. Lim obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite pripremljenu smjesu. Pecite desetak minuta, odnosno dok površina ne postane suha na dodir, a rubovi se lagano odvoje od lima. Pečeni biskvit prebacite na ravnu površinu i prerežite ga na dvije jednake polovice. Sladoled izvadite iz zamrzivača nekoliko minuta prije slaganja kako bi omekšao. Jednu polovicu biskvita premažite sladoledom, a zatim poklopite drugom polovicom. Dobiveni sendvič čvrsto omotajte plastičnom folijom i vratite u zamrzivač na najmanje dva sata, a najbolje preko noći. Prije posluživanja narežite na željene komade i poslužite dobro ohlađeno.