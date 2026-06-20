Što bi Vatreni mogli probati u Kanadi? Ovo je 6 autohtonih jela koja pričaju priču zemlje domaćina SP-a
Uoči nove utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, koja se igra u Kanadi, navijači će ponovno gledati prema travnjaku, ali i prema zemlji domaćinu. Kanada je golema, raznolika i kulinarski zanimljiva zemlja, čija jela spajaju utjecaje autohtonih naroda, francuske i britanske tradicije te brojnih useljeničkih zajednica.
Iako profesionalni sportaši prije utakmica najčešće jedu strogo planirane obroke, nije nemoguće da se na jelovnicima ili u hotelima nađu i neki lokalni okusi. Ako Vatreni budu imali priliku upoznati kanadsku kuhinju, na stolu bi ih mogla dočekati jela koja su u toj zemlji mnogo više od običnog obroka.
Poutine: Poutine je jedno od najpoznatijih kanadskih jela, a potječe iz Quebeca. Riječ je o kombinaciji prženih krumpirića, komadića mladog sira i toplog umaka, najčešće mesnog gravy umaka. Nije lagan obrok za sportaše neposredno prije utakmice, ali kao lokalni specijalitet svakako je jedno od jela koja turisti u Kanadi najčešće žele probati.
Bannock: Bannock je jednostavan kruh koji se povezuje s autohtonim zajednicama u Kanadi. Može se peći ili pržiti, a priprema se od osnovnih sastojaka poput brašna, vode i masnoće. Upravo zbog jednostavnosti i zasitnosti često se opisuje kao hrana koja je kroz povijest bila važna putnicima, lovcima i zajednicama koje su živjele u teškim uvjetima.
Tourtière: Tourtière je tradicionalna mesna pita koja se najčešće povezuje s francusko-kanadskom kuhinjom. Obično se priprema s mljevenim ili sjeckanim mesom i začinima, zatvorena u prhko tijesto. Posebno je popularna u hladnijem dijelu godine, ali je i danas jedno od jela koje mnoge obitelji u Kanadi vežu uz blagdane i okupljanja.
Butter tarts: Butter tarts su mali slatki tartovi s bogatim nadjevom od maslaca, šećera i jaja. Nadjev može biti mekan i gotovo tekuć ili čvršći, a često mu se dodaju grožđice ili orašasti plodovi. Za one koji vole slastice, ovo je jedan od najprepoznatljivijih kanadskih deserata i zalogaj koji se lako pamti.
Nanaimo bars: Nanaimo bars su slojeviti kolači koji nose ime po gradu Nanaimu u Britanskoj Kolumbiji. Najčešće se sastoje od podloge s keksima i kakaom, kremastog srednjeg sloja i čokoladnog preljeva. Ne peku se, poslužuju se u kockama i spadaju među slastice koje su mnogima prva asocijacija na kanadske slatke zalogaje.
Javorov sirup: Javorov sirup nije jelo u klasičnom smislu, ali bez njega je gotovo nemoguće govoriti o kanadskoj kuhinji. Dobiva se iz soka javorova drveta i koristi se uz palačinke, vafle, deserte, ali i u marinadama i slanim jelima. Kao jedan od najpoznatijih simbola Kanade, mogao bi se naći i u doručku ili desertu koji bi stranim gostima približio okuse zemlje domaćina.
*uz korištenje AI-ja