Sad imate izgovor: Istraživanja pokazala da tračeri žive bolje

Tračanje je ponašanje koje mnogi smatraju nepristojnim i neprikladnim, ali najnovija istraživanja pokazuju da ima i svoje koristi. Istraživački tim sa Sveučilišta Rice otkrio je da tračanje može potaknuti osjećaj povezanosti i pripadnosti u grupi, što potencijalno poboljšava dobrobit i ukupnu kvalitetu života osoba koje često tračaju. Uživanje u pokojem traču ima funkciju "društvenog ljepila", tvrdi voditelj istraživanja, psiholog Tianjun Sun. Širenje glasina tako bi vas moglo učiniti boljim prijateljima, a vaše odnose dugotrajnijima.

Širenjem informacija o članovima koji nisu dio vaše grupe prijatelja gradi se međusobno povjerenje te učvršćuju određena pravila ponašanja, moralna uvjerenja i vrijednosti unutar zajednice. Sunova istraživanja pokazuju i da iskreno prenošenje informacija o nečijem ugledu može imati važnu društvenu funkciju. Iako se smatra zlonamjernim ili toksičnim, širenje glasina može obeshrabriti nepoželjna ponašanja jer ljude čini svjesnijima posljedica njihovih postupaka. Osobe koje dijele informacije o drugima često se doživljavaju kao pouzdanije, što pridonosi stabilnosti i suradnji unutar skupine.

Navedeno istraživanje se fokusiralo na utjecaj tračanja u poslovnom okruženju. Znanstvenici su ga analizirali kroz nekoliko ključnih aspekta: što potiče ljude na tračanje, kojoj svrsi takvi razgovori služe, primjerice jačanju vlastitog ega ili stvaranju društvenih podjela, te kakve posljedice imaju na timsku dinamiku, odnosno na dobrobit zaposlenika i opće raspoloženje na radnome mjestu. Naravno, nije svako tračanje bezazleno. Kada se temelji na pretpostavkama, a ne na činjenicama, može narušiti odnose i ugled pojedinaca. Zato je važno zapitati se prenosite li informacije zato što su istinite i relevantne ili zato što vam se netko jednostavno ne sviđa.

Rezultati istraživanja pokazali su da tračanje može imati pozitivne i negativne učinke. Iako može pomoći zaposlenicima da bolje razumiju nepisana pravila organizacije, izgrade međusobne odnose i lakše se snađu u složenoj društvenoj dinamici na radnome mjestu, kada se temelji na neprovjerenim informacijama ili zlonamjernim namjerama, također može narušiti povjerenje i ugled pojedinaca te negativno utjecati na timsku suradnju i moral zaposlenika. Drugim riječima, nije presudno samo trača li se, nego i što se govori, zašto se govori i kakve posljedice takvi razgovori ostavljaju na radnu okolinu.