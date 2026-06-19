Ovaj neobični fetiš sve je popularniji, a posebno se sviđa Hrvatima

Dok sama pomisao na udarac u testise mnogima stvara nezamislivu nelagodu, postoji zajednica koja u tome pronalazi zadovoljstvo. Fenomen poznat kao ballbusting posljednjih godina ističe se kao jedan od najpopularnijih na internetskim zajednicama i u specijaliziranom sadržaju za odrasle. Prema podacima erotske platforme Clips4Sale, ovaj fetiš našao se među deset najpopularnijih kategorija u segmentu sadržaja namijenjenog gej muškarcima tijekom 2026. godine. Seksolozi ističu da interes za njega ne poznaje granice seksualne orijentacije te da privlači heteroseksualne, biseksualne i homoseksualne muškarce.

Prema analizi pregleda i pretraživanja na ovoj platformi, upravo je ta kategorija bila najpopularnija u nekoliko europskih država, uključujući Hrvatsku, Francusku i Rumunjsku. Ovaj BDSM fetiš obuhvaća različite oblike igre boli usmjerene na testise, a može uključivati različite razine boli, ovisno o preferencijama pojedinaca. Uključuje lagano stiskanje i tapkanje, udarce rukama ili rekvizitima, ograničavanje pokreta, elektroigru niskog intenziteta te druge elemente koji pripadaju širem BDSM spektru.

Neki prakticiraju blaže podražaje, dok drugi preferiraju intenzivnije iskustvo. Stručnjaci objašnjavaju da privlačnost proizlazi iz spoja fizičkih i psiholoških čimbenika. Testisi spadaju među dijelove tijela s najvećom koncentracijom živčanih završetaka. Tijekom seksualnog uzbuđenja osjetljivost dodatno raste pa mozak ponekad drukčije obrađuje granicu između boli i ugode, prenosi Metro. Važnu ulogu ima i dinamika moći. Za mnoge sudionike riječ je o povjerenju, prepuštanju kontrole i osjećaju ranjivosti. Testisi se često doživljavaju kao simbol muškosti i snage, pa njihovo izlaganje partneru može predstavljati snažan čin predaje. „Ponuditi nekome dio sebe koji smatraš najzaštićenijim može biti krajnji oblik povjerenja i podložnosti”, ističe seksologinja Becky Crepsley-Fox.

Mnogi poklonici ovog fetiša tvrde da nisu planirali razviti takvu sklonost. Opisuju kako je sve počelo sasvim slučajno, najčešće tijekom sportskih aktivnosti ili nespretnog kontakta s osobom koja im se sviđala. Jedno priznanje na Redditu posebno se izdvojilo među korisnicima ovog foruma: „Pao sam od šoka nakon udarca, a onda sam shvatio da me iskustvo uzbudilo više nego što sam mogao objasniti. Tada je sve počelo.” Iako će ballbusting će većini ljudi ostati neshvatljiv, za njegove poklonike ne predstavlja puku potragu za boli, nego složenu kombinaciju tjelesnih osjeta, psihološke dinamike i povjerenja između partnera. Granice užitka, pokazuje ovaj neobičan fetiš, često su mnogo raznolikije nego što se na prvi pogled čini.