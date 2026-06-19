Ove vrste cvijeća ne oduševljavaju samo izgledom: Vrt će od njih mirisati cijelo ljeto
Ljetna druženja u vrtu podići ćete na novu razinu ako sada posadite ovih pet cvjetova. Iako šareni vrtovi i okućnice ostavljaju upečatljiv dojam, ugodan miris cvijeća svatko će zapamtiti. Ako želite da vaš vrt ili balkon, uz to što će izgledati prekrasno, zamiriše poput prave oaze, ovih pet biljaka trebalo bi pronaći svoje mjesto u njemu. Njihove arome stvaraju ugodnu atmosferu, privlače oprašivače i pretvaraju svaki boravak na otvorenom u nezaboravno iskustvo.
Jasmin: Ova penjačica cvate od ranog ljeta, a sitni bijeli cvjetovi šire intenzivan, slatkast miris koji je najizraženiji u večernjim satima. Jasmin najbolje uspijeva na sunčanom ili polusjenovitom položaju te u dobro dreniranom i hranjivom tlu. Iako se najčešće sadi u proljeće, možete ga posaditi i početkom ljeta. Potrebna mu je potpora uz koju će se penjati pa se često sadi uz ogradu. Također zahtijeva redovito zalijevanje tijekom sušnih razdoblja.
Lavanda: Lavanda je jedan od simbola mediteranskih, a sve češće i kontinentalnih vrtova, zahvaljujući svom prepoznatljivom mirisu i ljubičastim cvjetovima. Voli puno sunca i lagano, dobro drenirano tlo. Najčešće se sadi u proljeće ili ranu jesen. Ne podnosi previše vlage pa je nije potrebno često zalijevati. Nakon cvatnje preporučuje se lagano orezivanje kako bi zadržala lijep oblik i zdrav izgled.
Gardenija: Ovaj baršunasti bijeli cvijet osvaja bogatim, kremastim mirisom. U kontinentalnim krajevima najčešće se uzgaja u posudama kako bi se tijekom hladnijeg dijela godine mogla unijeti u zatvoren prostor. Potrebno joj je kiselo i vlažno tlo te puno svjetlosti, ali treba izbjegavati jako podnevno sunce. Sadi se u proljeće, a zahtijeva redovito zalijevanje i nešto više pažnje od ostalih biljaka.
Tuberoza: Tuberoza je poznata po snažnom, egzotičnom mirisu koji podsjeća na skupocjene parfeme. Uzgaja se iz lukovica koje se sade u proljeće, kada se tlo dovoljno zagrije. Najbolje uspijeva na toplim i sunčanim položajima, u propusnom tlu bogatom hranjivim tvarima. Potrebno ju je umjereno zalijevati i zaštititi od hladnoće jer nije otporna na mraz.
Čokoladni kozmos: Ova neobična biljka privlači pažnju tamnocrvenim cvjetovima čiji miris podsjeća na čokoladu. Gomolji se sade u proljeće, nakon posljednjih mrazova, na sunčano mjesto s dobro dreniranim tlom. Potrebno ju je umjereno zalijevati, a u hladnijim krajevima gomolje je preporučljivo izvaditi iz zemlje prije zime i čuvati ih na suhom mjestu do sljedeće sezone.