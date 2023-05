Stručnjaci za čišćenje otkrili: Evo koliko često biste trebali čistiti određene predmete u dnevnoj sobi!

Nakon mnogo godina čišćenja po kući, možda ćete misliti da ste usavršili svoju rutinu čišćenja. No, jeste li znali da postoji točno određeni broj puta kada biste trebali čistiti sve u svojoj dnevnoj sobi? Stručnjaci s AO.com na Instagramu su otkrili popis stvari koje trebate redovito čistiti, te koliko to često trebate raditi, a neka od tih područja ste zasigurno zaboravili, piše The Sun.

Započeli su s najpopularnijim predmetom u većini dnevnih soba, a TV, odnosno stalak ili polica na kojoj stoji. Prema njima, trebali biste brisati prašinu jednom tjedno kako bi se uklonila prljavština koja se ondje nakupila. Stručnjaci općenito preporučuju da se pod dnevne sobe, a pogotovo tepih, usisava barem dva puta tjedno, ili više ako smatrate da je to potrebno.

Kauči i sofe često se upotrebljavaju u našem domu, a s pićem, jelom i općenito opuštanjem, dolazi i mnogo nereda. Trebali biste jednom tjedno dobro usisati cijeli kauč i jastuke, a ako se može ukloniti navlaka s jastuka, skinite je i usišite tkaninu ispod. Prema mišljenju stručnjaka, svi bismo trebali čistiti iza svojih kauča i sofa barem svaka dva tjedna

Na kraju, daljinski upravljač jedan je od onih predmeta u dnevnom boravku koji diraju svi ukućani a da pritom ni ne razmišljaju jesu li prije toga oprali ruke ili ne. Na daljinskom upravljaču često se nalazi puno bakterija i prljavštine, a riješiti ih se možete samo pravilnim i redovitim čišćenjem daljinskog upravljača. Najbolje je očistiti ga mokrom dezinfekcijskom krpicom, a posebnu pozornost posvetite tipkama. Očistite ga barem jednom tjedno.

