Stručnjaci su upozorili: Evo zašto ne biste trebali otvarati prozor kupaonice nakon tuširanja

Mnogi ljudi imaju naviku otvoriti prozor nakon tuširanja da bi ispustili paru i vlažan zrak iz kupaonice. Ova rutina djeluje intuitivno i čini se kao jednostavan način da prostor ostane suh i osvježen, no stručnjaci su upozorili da otvaranje prozora odmah nakon tuširanja ponekad može imati neželjene posljedice, odnosno moglo bi potaknuti rast plijesni u kupaonici. U mnogim slučajevima to bi mogao biti razlog zašto primjećujete mrlje crne gljivice u svojoj najmanjoj prostoriji. Stručnjaci u Shutter Storeu objasnili su da otvaranje prozora nakon tuširanja, posebno kada je vanjski zrak hladniji nego u zatvorenom, omogućuje hladnom vanjskom zraku da se pomiješa s toplim, vlažnim zrakom iz kupaonice.

To rezultira brzom kondenzacijom vodene pare na površinama, što stvara savršene uvjete za razvoj plijesni. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) identificirala je trajnu vlagu kao glavni faktor u razvoju plijesni, što kupaonicu čini idealnim staništem. Procjenjuje se da je vjerojatnost pronalaska plijesni u kupaonici dva do tri puta veća nego u spavaćim sobama ili dnevnim sobama. Nakon tuširanja vrućom vodom, razina vlažnosti u kupaonici može se povećati i do 90 posto, posebno u malim ili slabo prozračenim prostorima. Ta se vlaga lijepi za pločice, ogledala, stropove i prozore, a ako se ne kontrolira pravilno, plijesan može početi rasti unutar 24 do 48 sati, piše Daily Express.

Otvaranje prozora nakon tuširanja može se činiti korisnim, ali zapravo može ometati protok zraka koji stvaraju ventilatori i unositi hladan zrak koji ubrzava nakupljanje kondenzacije. To dovodi do dodatnog nakupljanja vlage na površinama, što je upravo ono što je plijesni potrebno za rast. "Otvaranje prozora kupaonice nakon tuširanja može smanjiti učinkovitost vašeg ventilatora i stvoriti propuhe koji šire vlagu. Umjesto toga, usredotočite se na brisanje površina i pustite ventilator da radi svoj posao. Razumijevanje načina rada ventilacije ključno je za sprječavanje pojave plijesni", rekao je Sam Tamlyn, direktor tvrtke Shutter Store.

Stručnjaci su preporučili nekoliko metoda za sprječavanje plijesni koje ne zahtijevaju otvaranje prozora. Prvi je da nanesete pjenu za brijanje na ogledala. Nanošenjem male količine pjene za brijanje na površinu ogledala i brisanjem ručnikom ili krpom od mikrovlakana stvara se barijera između pare i stakla. Ova metoda može održati vaše ogledalo bez pare nekoliko tjedana. Upalite podno grijanje ako ga imate.

Hladne površine poput keramičkih ili kamenih pločica privlače kondenzaciju poput magneta. Kada topli, vlažni zrak dođe u susret tim hladnim površinama, tada se pretvara u kapljice vode, stvarajući mokro, vlažno okruženje. Održavanje temperature poda iznad točke rosišta pomaže u sprječavanju kondenzacije. Također, prebrišite površine nakon upotrebe. Nakon vrućeg tuširanja, vlaga se lijepi za zidove, ogledala, prozore, pa čak i stropove.

Ako se ne riješi, ova vlaga može dovesti do rasta plijesni. Da biste to izbjegli, koristite ručnik ili stakleni strugač za brisanje pločica, stakla i radnih površina. Obratite posebnu pozornost na kutove i fuge jer se plijesan najčešće nakuplja upravo tamo. Ventilatori za odvod zraka dizajnirani su za uklanjanje vlažnog zraka iz kupaonice i ispuhivanje van. Uključite ventilator prije nego što počnete tuširati i ostavite ga da radi najmanje 30 minuta nakon što završite.

Također je važno čistiti ventilator svakih nekoliko mjeseci da biste uklonili prašinu i nakupine dlačica. I za kraj, koristite apsorbere vlage. Apsorpcije vlage poput silikagela, kristala kalcijevog klorida ili posuda za sušenje pasivni su uređaji koji upijaju višak vlage iz zraka. Posebno su korisni u manjim kupaonicama bez prozora ili sa slabom ventilacijom.