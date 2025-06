Stomatologinja otkrila pravilan način pranja zubi, no mnogi se nisu složili s njom: 'Moj život je bila laž'

Pranje zubi spada među prve navike koje se uče još u ranom djetinjstvu i gotovo svi znaju da bi se to trebalo raditi barem dvaput dnevno. No, unatoč toj rutini, mnogi odrasli i dalje peru zube nepravilno ili nedovoljno temeljito. Mnogi često misle da "samo malo četkanja" znači da su učinili dovoljno, ali loša tehnika može dovesti do nakupljanja plaka, karijesa, lošeg zadaha i upala desni.

Stomatologinja je otkriva jednu katastrofalnu grešku koju mnogi čine. Funkcionalna stomatologinja dr. Victoria Sampson "uzdrmala je internet" kada se pojavila u podcastu "The Diary of a CEO" Stevena Bartletta i dala šokantnu izjavu. Detaljno je opisala točne korake koje bi ljudi trebali slijediti prilikom pranja zubi, no izostavila je jednu ključnu naviku u kojoj većina ljudi redovito sudjeluje, piše Unilad.

"Četkajte, četkajte, četkajte, ispljunite pastu u umivaonik i to je to", rekla je u isječku objavljenom na društvenim mrežama. Mnogi su primijetili da nedostaje jedan korak, a to je ispiranje paste za zube vodom. No, stomatologinja je objasnila da tako zapravo ispirete pastu, čime se cijeli proces pranja zubi čini besmislenim.

"Zamislite da provedete dvije minute nanoseći tu kremu za sunčanje na kožu, a zatim odete i odmah se istuširate prije nego što izađete na sunce. Dakle, s pastom za zube, provedete dvije minute nanoseći sve to na zube, a zatim ako je isperete, zapravo uklanjate svu tu dobrotu sa zuba i desni i to je kao da niste ništa učinili", objasnila je.

Njezina izjava podijelila je ljude na internetu. I dok su se neki korisnici složili s njom, drugi su odbili vjerovati da godinama krivo peru zube. "Mislila sam da svi to rade", napisala je jedna osoba. "Imam 34 godine i ispirala sam zube te sam godinama imala užasan karijes. Od kad sam počela koristiti zubni konac i prestala ispirati pastu, nisam imala nijedan karijes. Prestanite ispirati pastu i zahvalite mi za 10 godina", dodala je druga. "Moj život je laž", primijetila je treća.

"Ali uputstva za pastu kažu da se treba temeljito isprati", tvrdio je jedan korisnik. "Ionako ispiru pastu u ordinaciji kod zubara", napisao je drugi. "Potpuno se ne slažem", komentirao je netko treći. Prema proizvođaču paste za zube Sensodyne, ispiranje nakon pranja smanjuje optimalno djelovanje fluora u ustima.

"Ispiranje usta vodicom za ispiranje odmah nakon pranja zubi možda nije najbolje za vaše zube, čak i ako vaša vodica za ispiranje sadrži fluorid. Korištenje vodice za ispiranje usta koja sadrži fluorid može pomoći u sprječavanju karijesa, ali korištenje bilo koje vrste vodice za ispiranje usta odmah nakon pranja zubi može isprati koncentrirani fluorid iz paste za zube koji je ostao na vašim zubima", napisali su na svojoj web stranici.