Stomatolog otkrio da biste mogli krivo prati zube: Ovo je pravo vrijeme za četkanje

Svi znamo koliko je važno prati zube i koliko često bismo to trebali raditi. Većina ljudi je čula da je optimalno prati ih dva puta dnevno, ujutro i prije spavanja, da bi se održalo oralno zdravlje i spriječili karijes, naslage i loš zadah. Ipak, i kada slijedimo ovo pravilo, mnogi od nas i dalje rade pogreške u tehnici ili vremenu pranja, što može umanjiti učinak. Jeste li znali da zube možda perete u pogrešno vrijeme? Jedan stručnjak je podijelio da vrijeme vaše rutine pranja zubi može utjecati na nakupljanje plaka, čvrstoću cakline i vaše dugoročno oralno zdravlje.

Prema stomatologu dr. Murrayu Prattu, doba dana kada perete zube, i koliko dugo čekate nakon jela ili pića, može dramatično promijeniti koliko učinkovito štitite svoje zube i desni. "Većina pacijenata prvenstveno se usredotočuje na to koliko često peru zube. Međutim, vrijeme pranja zubi može značajno utjecati na to koliko dobro održavamo zdravlje zubi i desni tijekom dana", objasnio je Pratt. Napomenuo je da je "idealno vrijeme" za pranje zubi ujutro oko 7:15 ili ubrzo nakon buđenja, piše Daily Express. "Tijekom noći, oralne bakterije se značajno množe. Zato se mnogi ljudi bude s osjećajem naslaga na zubima i primjetnim jutarnjim zadahom. Pranje zubi ubrzo nakon buđenja pomaže u sprječavanju ovog nakupljanja bakterija prije nego što se razvije", rekao je.

To znači da, iako mnogi ljudi uživaju u spavanju, posebno nakon dugog radnog tjedna, vrijedi zapamtiti da što dulje ostajete u krevetu, to bakterije koje uzrokuju plak imaju više vremena za razmnožavanje. Rano pranje zubi pastom za zube s fluoridom pomaže u uklanjanju plaka i bakterija koje su se nakupile preko noći, osvježavanju daha i smanjivanju rizika od karijesa i upale desni. Zatim biste trebali oprati zube čim se probudite.

"Kada perete zube odmah ujutro, tada ne uklanjate samo plak, već također nanosite zaštitni sloj fluorida na caklinu prije nego što je izložite kiselim ili slatkim namirnicama i pićima", objasnio je stručnjak. Pranje zubi ne samo da prvo stvara barijeru protiv kiselina, već i potiče proizvodnju sline koja pomaže u razgradnji hrane i neutraliziranju štetnih bakterija. Ako se želite osjećati dodatno "svježe" nakon jela, stručnjak je preporučio ispiranje zubi vodom ili korištenje vodice za ispiranje usta umjesto da odmah perete zube.

Pranje zubi odmah nakon doručka zapravo može oštetiti vaše zube, posebno ako vaš obrok uključuje kisele ili slatke namirnice. Uobičajeni izbori za doručak poput soka od naranče, voćnih smoothieja, žitarica i tosta s pekmezom često su kiseli ili bogati šećerom, što privremeno omekšava zubnu caklinu. Ako imate tendenciju prati zube dok je vaša caklina još u omekšanom stanju, možete postupno istrošiti vanjsku površinu, upozorava je dr. Pratt.

Umjesto toga, savjetovao je pijenje obične vode nakon doručka da bi se isprale kiseline ili korištenje vodice za ispiranje usta ako vam je potrebno brzo osvježenje prije izlaska iz kuće. Također je predložio da ljudi pričekaju 30 do 60 minuta nakon jela ako planiraju prati zube. Što biste onda trebali učiniti navečer? "Idealno bi bilo da idete u krevet sa zubima koji su što čistiji, umjesto da ostavljate ostatke hrane i šećera na njima nekoliko sati", savjetovao je stomatolog.

Za optimalnu noćnu zaštitu, temeljito operite zube pastom za zube s fluoridom i pazite da pranje zubi bude posljednji korak u vašoj večernjoj rutini. Nakon pranja zubi izbjegavajte grickalice, bezalkoholna pića, čaj, sok i alkohol te pijte samo običnu vodu. To je zato što se protok sline prirodno smanjuje dok spavate, što znači da vaša usta manje mogu neutralizirati kiseline. Odlazak u krevet s čistim zubima značajno smanjuje mogućnost karijesa.

Ako pijete kavu ujutro ili tijekom dana, najbolje je ne prati zube odmah nakon toga. To je zato što je kava kisela, a pranje zubi odmah može proširiti kiselinu po površini zuba i povećati rizik od erozije cakline tijekom vremena. Imajući to na umu, Pratt je napomenuo da biste trebali pričekati oko pola sata. "Razumno je ostaviti kratki odmor nakon kave. Idealno bi bilo pričekati 20-30 minuta prije pranja zubi. Tijekom tog vremena, ispiranje vodom može pomoći u razrjeđivanju kiselosti i smanjenju mrlja", zaključio je.