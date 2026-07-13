"Volim kada me partner 'obilježi'": Jesu li ljubavni ugrizi ponovno u modi?

Danas ih rijetko viđamo, a mnogi ih smatraju neprimjerenima nakon određene dobi. Zbog toga ih oni koji ih imaju često skrivaju od pogleda drugih. Unatoč tome, sve više žena priznaje da im takvi znakovi nježnosti predstavljaju uzbudljiv podsjetnik na intimne trenutke s partnerom. Ljubavni ugrizi već se godinama povezuju s tinejdžerskim zaljubljivanjima, zbog čega ih dio ljudi u odrasloj dobi radije izbjegava ili skriva. Seksologinja Courtney Boyer govorila je o tome zašto ih mnogi skrivaju i zbog čega ih neki radije izbjegavaju. „Kada je riječ o intimnosti, odrasli često osjećaju potrebu da sve bude ozbiljno, strastveno i intenzivno, pa se pritom izgubi razigranost. Seks bi trebao biti i zabavan, a ne uvijek ozbiljan“, objašnjava Boyer za Metro.

Zbog takvog stava mnogi koji ipak imaju ljubavni ugriz nastoje ga sakriti od pogleda drugih. Neki zato biraju dijelove tijela koji nisu vidljivi ispod odjeće, poput prsa ili unutarnje strane bedara. Seksologinja dodaje da pojedini ljudi ljubavne ugrize izbjegavaju i zato što se boje da će ostaviti dojam neiskustva. Da zanimanje za ovakvu vrstu intimnosti nije nestalo pokazuju i podaci platforme Lustery, specijalizirane za erotski sadržaj, prema kojima je pretraživanje sadržaja povezanog s grickanjem i ljubavnim ugrizima ove godine poraslo za oko 30 posto u odnosu na prošlu godinu.

Jedna od čitateljica Metroa, 27-godišnja Denise, priznaje da joj ljubavni ugrizi imaju posebno značenje. „Volim kada me partner obilježi“, kaže i dodaje da joj trag na koži ostaje kao podsjetnik na zajedničke trenutke. „Svaki put kada ga vidim u ogledalu, vrate mi se lijepe uspomene“, zaključila je. Kao i kod svake druge seksualne želje ili preferencije, važno je o tome otvoreno razgovarati s partnerom i poštovati obostrani pristanak. Iskrena komunikacija o željama, granicama i očekivanjima može pridonijeti kvalitetnijem intimnom odnosu, a manje opterećivanja time što će drugi misliti može pomoći da se oboje osjećate opuštenije i slobodnije.