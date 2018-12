Što se nosi ove blagdanske sezone

Blagdanska sezona zahtijeva veću dozu kreativnosti tijekom smišljanja outfita s obzirom na niske temperature, no zahvaljujući neiscrpnim kombinacijama sigurni smo kako inspiracije neće nedostajati. Idealna kombinacija definitivno podrazumijeva trendi, ali i toplu obuću. Nije bitno radi li se o visokim čizmama ili gležnjačama, slažemo se kako su one must have modni dodaci sezone. Dodatnu pomoć prilikom odabira najboljih outfita potražili smo od modnih blogerica, Marije Nikšić i Željke Molnar, koje su nam vrlo rado odlučile pomoći. Cure su nam pokazale kako se one pripremaju za blagdane, ali i najluđu noć u godini koja se brzo približava. Za svoje zanimljive odjevne kombinacije, idealnu obuću pronašle su u Guliver kolekciji gležnjača i čizama koje mogu upotpuniti svaki outfit.

Željka je svoj šarmantni vintage stil odlučila začiniti trima modelima od kvalitetne crne kože. Zahvaljujući zanimljivoj kombinaciji brušene te glatke kože, model gležnjača Mimi prvi je Željki izbor kada je riječ o udobnosti. Romantični volani na gornjem dijelu, ravan potplat, vezanje i simpatičan dizajn razlozi su zašto ovaj model trebate imati u svom ormaru. Do 24. prosinca model Mima potražite u Guliver trgovinama te na webshopu po posebnoj blagdanskoj cijeni od 530 kuna (popust od 40%). Drugi model gležnjača, Stefi, odvažniji je odabir zbog svoje upečatljive visoke i debele pete. Ovogodišnji, neizostavni, metalni detalji smješteni su uz vezice te ih izdvajaju iz mora „običnih“ gležnjača. Ovaj model zanimljiv je i zbog „zgužvanog“ looka kože i svaka suknja ili haljina će dobiti dodatan edge ovim odabirom. Gležnjače Stefi čekaju vas uz 40% popusta po cijeni od 770 kuna, samo da 24. prosinca. Model koji je apsolutni hit za Željku su visoke čizme, upravo idealne za večernji izlazak. Visoke, crne, ravnog potplata – sve što djevojka može poželjeti! Model čizama Mima kupite na webshopu ili u Guliver trgovinama za 890 kuna te uštedite do 40% u blagdanskoj akciji koja traje do 24. prosinca i odnosi se na modele iz aktualne kolekcije za jesen/ zimu.

Marijin odabir pao je na modele gležnjača Silga te Ocra koje savršeno upotpunjuju njen šik stil. Debljeg đona, jednostavnog, a opet upečatljivog dizajna, ovi modeli gležnjača poželjan su dio svake garderobe ove sezone. Gležnjače Silga do 24. prosinca pronađite po posebnoj blagdanskoj cijeni od 645 kuna (redovna cijena 1.080,00 kn), dok model Ocra može biti vaš po cijeni od 590 kn (redovna cijena 990 kn).

Modeli iz Guliver kolekcije savršena su kombinacija glamura i zabave. Njihova prednost je što su svi crne boje i decentnih ukrasa tako da nema ograničenja prilikom izbora ostatka outfita. Šljokice, metalik boje, sjajni materijali ili pak jednostavnije kombinacije lako se kombiniraju uz svaki model koji su djevojke odabrale.

