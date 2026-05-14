Većina ljudi radi istu pogrešku: Michelinov chef otkrio kako skuhati savršenu tjesteninu

Kuhanje tjestenine jedan je od najjednostavnijih zadataka tijekom pripreme hrane, ali ponekad je teško postići savršenu al dente teksturu. Kako biste bili sigurni da će tjestenina svaki put ispasti kao iz restorana, dovoljno je pratiti samo ovih nekoliko savjeta. Skuhati tjesteninu do savršene teksture nije teško, ali uz ovaj trik osigurat ćete da je procijedite u optimalnom trenutku. Premekana ili pretvrda tjestenina može u potpunosti uništiti obrok koji ste pripremili. Iako ne pridonosi mnogo okusu jela, njezina tekstura može potpuno promijeniti doživljaj obroka.

Profesionalni kuhar Marco Pierre White, dobitnik prestižnih Michelinovih zvjezdica u restoranima Harveys i The Restaurant Marco Pierre White u londonskom Park Laneu, izdvojio je nekoliko jednostavnih pravila uz pomoć kojih ćete pripremiti tjesteninu koja će oduševiti svakoga, prenosi The Mirror. Najvažnija stvar koju mnogi zanemaruju jest veličina lonca u kojem se tjestenina kuha. White tvrdi da bi lonac za 500 grama tjestenine trebao sadržavati pet litara vode. Drugim riječima, količina vode i veličina lonca presudni su tijekom kuhanja tjestenine.

Osim veličine lonca, Marco Pierre White naglašava da mnogi rade još jednu pogrešku, tj. dodaju premalo soli u vodu u kojoj se tjestenina kuha. Umjesto prstohvata soli, vodu za tjesteninu potrebno je posoliti puno većom količinom nego što većina misli. Ovaj kuhar u pet litara vode dodaje čak šaku soli.

Naravno, presudan je i dobar "tajming". Optimalno vrijeme kuhanja tjestenine ovisi o vrsti, ali preporučuje da pratite upute na pakiranju i vrijeme kuhanja skratite za jednu minutu. Dakle, ako piše da se tjestenina kuha sedam minuta, lonac maknite s vatre nakon šest minuta. „Možda se pitate zašto. Dok izvadim tjesteninu iz lonca, ocijedim je, dodam malo vode od kuhanja u umak i dobro sve promiješam, tjestenina se nastavlja kuhati još jednu minutu. Ako je izvadite iz lonca kada je savršeno kuhana, bit će premekana", zaključio je. Preporučuje i da u vodu ne dodajete ulje, nego da gotovu tjesteninu prelijete žličicom maslinova ulja. Prateći ovih nekoliko savjeta kuhara nagrađivanog Michelinovim zvjezdicama, svaki ćete put poslužiti tjesteninu savršene al dente teksture.