'Soparnik' iz tave: Brza verzija omiljenog dalmatinskog specijaliteta

Ana Hajduk
14.05.2026.
u 09:30

Idealan je kao lagani ručak, večera ili toplo predjelo, a najbolji je dok je još topao, premazan maslinovim uljem i češnjakom.

Ako volite jednostavna domaća jela puna okusa, ovaj soparnik iz tave mogao bi vas osvojiti već nakon prvog zalogaja. Inspiriran tradicionalnim dalmatinskim specijalitetom, priprema se bez pećnice, a kombinacija tankog tijesta, blitve, sira i češnjaka daje mu onaj poznati mediteranski štih kojem se uvijek rado vraćamo. Recept je podijelila food blogerica @kuhana_i_pecena. Uživajte! 

Sastojci: 

Za tijesto:

  • 200 g glatkog brašna
  • 100 ml tople vode
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • malo manje od 1 žličice soli
  • 1 mala žličica praška za pecivo (po želji)

Za nadjev:

  • blitva
  • posni sir
  • 1 jaje
  • sol
  • 1 režanj češnjaka

Priprema: Od brašna, tople vode, maslinovog ulja, soli i praška za pecivo zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga da odmori dok pripremate nadjev. Blitvu sitno narežite pa je pomiješajte s posnim sirom i jajetom. Posolite po ukusu i dodajte protisnuti češnjak. Tijesto podijelite na dva dijela i razvaljajte što tanje. Na jedan dio rasporedite pripremljeni nadjev, zatim prekrijte drugim dijelom tijesta i dobro zatvorite rubove. Po želji ih možete lagano premazati vodom kako bi se bolje spojili. Soparnik pecite na suhoj, dobro zagrijanoj tavi oko pet minuta sa svake strane, dok tijesto ne dobije tamnije mjehuriće i lijepo ne porumeni. Po želji ga prvo pecite poklopljenog, a zatim kratko bez poklopca. Na kraju ga premažite maslinovim uljem i češnjakom te poslužite još toplog.
