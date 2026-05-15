Zabranjena ljubav Didone i Eneje završila je tragedijom, ali njihovi okusi žive i danas

Među nesretnicima koji su uspjeli pobjeći iz zapaljene Troje, nakon što su Ahajci provalili kroz gradske bedeme zahvaljujući Odisejevu lukavstvu, nalazili su se i Enejin otac, stari Anhiz i sin trojanskog princa Eneje, Askanije, ali ne i njegova žena Kreuza. Kada se Eneja po nju vratio u već srušeni grad, zatekao je na zgarištu njihove palače samo njezin duh i Veliku majku Kibelu i one su mu zajedno prorokovale njegovu i sudbinu trojanskih izbjeglica. – /Na zapad kreni mili i hrabri mužu, jer sudbina /nas rastavi kruta, pa u zemlju italsku pođi./Ondje osnuj dom, al ne zovi ga više Trojom/ jer ruševna ona sada po podzemlju/ podiže razorene zide, i sjeća se ugasle moći/ i sreće koja se vratiti neće./ Kako nije imao kamo, vrati se Eneja svojoj izbjegloj družini i zapovjedi da porinu veslaricu u more i krenu ususret svojoj sudbini.

Uskoro se nađu u Kartagi na afričkoj obali, na dvoru moćne kraljice Didone, koja se odmah zaljubi u trojanskog princa. No ni Eneja nije bio ravnodušan prema čarima lijepe vladarice i unatoč tome što je još uvijek tugovao za svojom ženom, između princa i kraljice bukne strastvena ljubav. Svakog dana priređivali su raskošne bankete od plodova mora i ribe, po čemu su Kartažani bili poznati po cijelom Sredozemlju.

Uvečer su se podavali jedan drugome i ostajali u zagrljaju sve do zore. I bio bi Eneja vjerojatno iznevjerio svoju zadaću, da mu se u snu ne javi Jupiter, koji je od tog trena bdio nad sudbinom svih izbjeglih Trojanaca, i zapovjedi Eneji da razapne jedra i krene prema Italiji. Težak je bio rastanak s Didonom, a ona skrhana, odbije sva Enejina objašnjenja, čak i poziv da pođe s njim u Italiju pa, onako tašta, baci strašnu kletvu na svoga dotadašnjeg voljenoga i cijelu njegovu družinu.

Doista, čim su zaplovili i dotakli obalu Tunisa, umre stari Anhiz, Enejin otac, a kad su ga sahranili i zaplovili put Italije, digne se silno nevrijeme i prije do što su stigli do čvrsta tla, u valovima koji su ih zbacili s palube, utope se Enejin štitonoša Palinarije i najvjerniji suborac, hrabri Mizenije. No more ih je obojicu izbacilo na obale južne Italije i nesretni Eneja je pronašao njihova tijela kad je konačno doplovio do čvrstog kopna. Zatekao ih je tako kako leže na pijesku između dva rta pa jednog sahrani na rtu koji danas nosi Palinarijevo ime, a drugog na mjestu koje danas nazivaju Mizenskim rtom, naravno po hrabrom Mizeniju. Po predaji Palinarijev se leš kasnije prometnuo u veliku ribu, a Mizenijev u veliku rakovicu, čiji oblik i imaju ta dva slavna rta u zaljevu u blizini Kapue i Napulja.

A njihove duhove, i duhove svog oca Anhiza i žene Kreuze imao je Eneja prilike uskoro vidjeti u podzemnom svijetu, kamo je kao jedini od smrtnika, osim njegova neprijatelja Odiseja, imao priliku sići i u tmine Tartara i porazgovarati s dušama svojih najmilijih. I tu u podzemnom svijetu ugasila se moć Didonine kletve te je uskoro Eneja stigao do današnjeg Lacija, porazio Latine u odlučujućim bitkama i oženio se etrurskom princezom Lavinijom, s kojom je imao nekoliko potomaka koji će kasnije osnovati Rim. Baš kako je predvidio Jupiter i Velika majka Kibela. Nama poznate Romula i Rema. U njihovu čast, ali i sjećajući se Palinarija i Mizenija, Eneja je znao na svom novom dvoru priređivati kraljevske riblje bankete na kojima su neobična jela od velikih riba i rakova bila najsvečanije poslastice. I tako, kažu, u Italiji svetkuju sve do danas.

Orada na žaru na napuljski: Dobro očistite i filetirajte 1 oradu Cromaris od 45 dag. Glavu odrežite i odvojite filete pa 1 filet prepecite s obje strane na 1 dl maslinova ulja. Koža će se pri tome povući s površine pečenog fileta pa ga, kad ga okrenete, pecite s 20 dag malih pomidora ili rajčica koje ste rasporedili uz rub posude, dok i oni ne uhvate koricu. Tada ribu pokapajte s još malo maslinova ulja, položite i plošku limuna pa pustite da jelo još malo odstoji u vrućoj pećnici. Služite odmah.

Provansalska sipa s bobom: Na ½ kg već skuhanog boba i na 1 dl maslinova ulja pržite ½ kg očišćenog mesa sipe izrezanog na komade. Sve pirjajte na umjerenoj vatri podlijevajući ribljim temeljcem, a kad komadi sipe omekšaju, i 1 dl bijeloga vina i žlicom sipina crnila koje ste sačuvali sa strane. Posolite i popaprite, ulijte sok 1 limuna i još ½ dl maslinova ulja pa sve promiješajte. Služite vruće ili hladno. Francuski recept iz Provanse.

Salata od rakovice i tunja: Kuhajte zajedno u vreloj vodi 1 veću grancigulu ili rakovicu oko 10 minuta. Posebno skuhajte 20 dag tunja pa kad riba omekša, sve pomiješajte. Izvadite ih, malo ohladite, a onda rakovici odvojite veći krak i pustite da more i sok iscure u za to pripremljenu posudu. Stavite skuhano meso tunja izrezano u komadiće u isti oklop od rakovice zajedno s 1 žlicom kapara, posolite i popaprite pa prelijte morem koje se izlilo iz raka. Pred sam kraj ukrasite s par traka senfa od estragona i još 1/2 dl maslinova ulja. Služite hladno. Tradicionalni ribarski recept iz Kartage.