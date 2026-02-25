Želite isprobati seks pod tušem? Evo što sve trebate znati prije

Isprobati nešto novo u seksu s partnerom jako je korisno. Ili ćete naučiti što vam nikako ne paše ili ćete unijeti malo svježine i strasti u vezu. Mnoge ljude privlači seks pod tušem, ali prije nego 'prionete na posao' bilo bi dobro znati na što treba paziti, što može poći krivo, koje su prednosti seksa pod tušem te koje poze su najbolje.

Kako prenosi MBG, seksualna terapeutkinja dr. Shannon Chavez Quershi kaže da bi voda trebala biti toplija kako bi se stvorila vlaga i para. "Tušem možete prelaziti preko erogenih zona poput bradavica, stražnjeg dijela vrata, zapešća ili klitorisa", savjetuje njezina kolegica, stručnjakinja za seks, Casey Tanner.

Ipak, budite oprezni jer jako lako može doći do nezgode. Pripazite da se ne poskliznete kako se ne biste ozlijedili. Nabavite gumene prostirke i stavite ih na dno kade. Zapamtite da voda nije lubrikant, baš suprotno - može isprati prirodnu žensku lubrikaciju, pa bi seks mogao biti neugodan. Koristite lubrikante iz drogerija - i to one silikonske.

Ako koristite kondome, trebali biste ih staviti prije nego dođete u dodir s vodom i budite oprezni da vam ne padne tijekom seksa zbog vlage. Pripazite, također, da vam šamponi i gelovi za tuširanje ne uđu u intimna područja. Najbolje bi bilo da se prvo otuširate, pa tek onda prijeđete na seks kako biste potpuno otklonili tu mogućnost.

Neke poze koje su ugodne u krevetu možda pod tušem neće biti. Najbolje bi bilo da odaberete jednu od ovih:

Pseća poza - najsigurnija i praktična, partnerica stoji ili je na koljenima, a partner je straga Balet - partneri stoje licem u lice, muškarac je naslonjen na zid, partnerica je sprijeda i ima podignutu nogu do njegovog kuka Oralni seks Vadičep - ako pod tušem imate klupicu, partnerica može sjesti na nju i naginjati se prema naprijed od partnera, koji penetrira straga. Licem u lice - priljubite se jedno u drugo i samo se trljajte, bez penetracije, i istražujte rukama jedno drugo dok topla voda kapa po vama

Seks pod tušem ima i mnogo pozitivnih učinaka, a jedan od njih je smanjivanje napetosti u tijelu. Topla voda opušta, otklanja stres i pomaže partnerima da budu senzualniji. Osim toga, ovakav seks je odličan za parove koji imaju djecu i teško pronalaze prostor i vrijeme za sebe. Unijet ćete raznolikost i kreativnost u seksualni život. Za kraj, ova metoda je najčišća. Možete se odmah otuširati, a i odlično je ako prakticirate seks s mjesečnicom.