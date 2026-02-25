Počinje retrogradni Merkur u Ribama: Pripremite se na kaos, mentalnu maglu i povratak bivših

Pripremite se za razdoblje pojačane osjetljivosti i mentalne konfuzije jer Merkur, planet komunikacije, logike i prometa, započinje svoj prvi ovogodišnji retrogradni hod. Od 26. veljače do 20. ožujka 2026. godine, kretat će se unatrag kroz sanjivi i neuhvatljivi znak Riba, što predstavlja uvertiru u astrološku godinu u kojoj će se sva tri Merkurova retrogradna ciklusa odvijati u vodenim znakovima. Nakon Riba, slijede nam ciklusi u Raku i Škorpionu, što znači da ćemo se tijekom cijele godine baviti dubokim emocionalnim preradama, iscjeljivanjem starih rana i učenjem kako vjerovati vlastitoj intuiciji. Umjesto oslanjanja na činjenice i jasne planove, bit ćemo prisiljeni zaroniti u svijet osjećaja, snova i onoga što se ne može objasniti riječima.

Merkur se u Ribama nalazi u astrološki nepovoljnom položaju, u takozvanom znaku svog "izgona" i "pada". To znači da njegova analitička i precizna priroda ovdje teško dolazi do izražaja. Umjesto bistrine, suočavat ćemo se s "mentalnom maglom", gdje će granice između stvarnosti i iluzije postati zamagljene. Očekujte kašnjenja, tehničke probleme, nesporazume u komunikaciji i poteškoće u fokusiranju na detalje. Planovi će se mijenjati u zadnji čas, a informacije koje primate bit će nejasne ili čak pogrešne. Ovo nije vrijeme za donošenje velikih odluka, potpisivanje važnih ugovora ili kupnju skupe tehnologije, jer je velika vjerojatnost da ćete kasnije morati sve revidirati.

VEZANI ČLANCI:

Ipak, ovaj tranzit nije isključivo negativan. Njegova prava svrha je da nas uspori i natjera da se okrenemo unutra. Retrogradni Merkur u Ribama snažno potiče introspekciju, meditaciju, vođenje dnevnika snova i suočavanje s potisnutim emocijama. Ovo je idealna prilika da "utišate vanjsku buku" i poslušate tihi glas svoje duše. Nemojte se iznenaditi ako vam se u život vrate osobe iz prošlosti, poput bivših partnera ili starih prijatelja. Njihova pojava obično ima svrhu, a to je da se napokon razriješe stari emocionalni dugovi i zatvore poglavlja koja su predugo ostala otvorena, kako biste mogli krenuti dalje rasterećeni.

Kako biste što bezbolnije preživjeli ovo razdoblje, ključno je usvojiti nekoliko strategija. Budite strpljivi i fleksibilni. Ostavite si više vremena za putovanja i sastanke jer su kašnjenja gotovo neizbježna. Prije slanja važnih poruka ili e-mailova, provjerite ih nekoliko puta kako biste izbjegli nesporazume. Obavezno napravite sigurnosne kopije (backup) svih važnih podataka na računalu i mobitelu. Najvažnije od svega, umjesto da se frustrirate zbog kaosa, prihvatite ga kao poziv na odmor i prepuštanje. Ponekad je potrebno malo se izgubiti da bismo pronašli pravi put.

Unutar samog retrogradnog ciklusa ističu se dva važna datuma. Prvi je 28. veljače, kada se retrogradni Merkur spaja s Venerom, također u Ribama. Ovaj aspekt donosi priliku za iscjeljujuće i suosjećajne razgovore, oprost i nostalgična prisjećanja koja mogu zaliječiti stare rane. Drugi ključni trenutak događa se 7. ožujka, kada Merkur ulazi u "srce Sunca" (cazimi), što će donijeti trenutak iznenadne jasnoće i važnih spoznaja usred opće konfuzije. Iskoristite taj dan za dobivanje odgovora koje tražite.

Iako će svi osjetiti utjecaj ovog tranzita, on će najsnažnije pogoditi promjenjive znakove: Ribe, Djevice, Blizance i Strijelce. Ribe će se suočiti s krizom identiteta i preispitivanjem načina na koji se predstavljaju svijetu. Djevice će se boriti s nesporazumima u partnerskim odnosima, dok će Blizanci doživjeti zbrku i odgode na poslovnom planu. Strijelci će se, pak, morati pozabaviti neriješenim obiteljskim pitanjima i emocionalnom nesigurnošću. Ostali vodeni znakovi, Rakovi i Škorpioni, osjetit će pojačanu intuiciju, ali i val nostalgije, dok će vatreni (Ovan, Lav) i zračni znakovi (Vaga, Vodenjak) biti frustrirani nedostatkom akcije i jasnih informacija, učeći se strpljenju i usporavanju.

Nemaju sreće u ljubavi: Ovi horoskopski znakovi imaju najviše neuspješnih veza!