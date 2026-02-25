Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Stručnjaci otkrivaju

Trik od 10 sekundi za savršeno čiste fuge: Potreban vam je samo jedan prirodni sastojak!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
25.02.2026.
u 12:30

Fuge između pločica u kupaonici često su najveći izazov prilikom čišćenja, a njihova zapuštenost može cijeli prostor učiniti neurednim. Srećom, postoji jednostavan i brz trik koji zahtijeva samo jedan jeftin sastojak iz vaše kuhinje, a rezultati su blistavo čiste površine bez imalo ribanja.

Održavanje kupaonice besprijekorno čistom može se činiti kao beskrajan posao, pogotovo kada je riječ o fugama između pločica. Te uske linije s vremenom postaju pravo leglo prljavštine, ostataka sapuna i, u najgorem slučaju, plijesni. Tamne, smeđe ili crne mrlje ne samo da narušavaju estetiku kupaonice, već predstavljaju i potencijalni rizik za zdravlje jer postaju plodno tlo za razvoj bakterija i spora. Mnogi zbog toga posežu za agresivnim kemijskim sredstvima, no stručnjaci tvrde da postoji daleko jednostavnije, jeftinije i ekološki prihvatljivije rješenje koje se krije u gotovo svakoj kuhinjskoj smočnici. Tajna leži u preventivnom djelovanju koje oduzima svega nekoliko sekundi, a dugoročno štedi sate mukotrpnog ribanja i novac potrošen na skupe proizvode.

John Klee, stručnjak iz tvrtke Big Bathroom Shop, otkrio je za Express.co.uk iznenađujuće učinkovitu metodu koja osigurava da fuge ostanu u vrhunskom stanju uz minimalan napor. Prema njegovim riječima, ključ je u redovitoj primjeni otopine bijelog alkoholnog octa i vode. "Najbolji način da fuge izgledaju kao nove jest da ih poprskate mješavinom octa i vode u omjeru 1:1 neposredno prije nego što izađete iz tuša," savjetuje Klee. Ovaj jednostavan čin, koji traje doslovno desetak sekundi, sprječava nakupljanje nečistoća i stvaranje tvrdokornih mrlja. Umjesto da čekate da se prljavština stvrdne, ovim postupkom redovito uklanjate potencijalne probleme prije nego što uopće nastanu, pretvarajući naporno dubinsko čišćenje u rutinsko i brzo održavanje.

Čarolija bijelog octa leži u njegovom glavnom sastojku, octenoj kiselini. Ova kiselina djeluje kao moćno prirodno otapalo koje s lakoćom razgrađuje ostatke sapuna, masne naslage i mineralne naslage od tvrde vode koji se talože na pločicama i fugama. Osim što čisti, bijeli ocat ima i snažna antibakterijska svojstva. Njegova kiselost stvara okruženje u kojem spore plijesni i bakterije jednostavno ne mogu preživjeti, čime se ne samo uklanjaju postojeće mrlje, već se i učinkovito sprječava njihov povratak. Redovitom primjenom, čak i samo dva puta tjedno, osiguravate da vaše fuge ostanu zaštićene i blistavo bijele, a sama kupaonica higijenski ispravna i svježa, bez upotrebe jakih kemikalija čije pare mogu biti štetne.

Iako se držanje boce s raspršivačem napunjene octom u kupaonici može činiti neobičnim, ova navika uvelike pojednostavljuje borbu protiv najčešćih problema s čistoćom. Za svakodnevno održavanje i prevenciju, ribanje uopće nije potrebno, dovoljno je samo poprskati površinu i pustiti ocat da odradi svoje. Ako su se na fugama već pojavile tamne mrlje, postupak je neznatno drugačiji, ali i dalje vrlo jednostavan. Nakon što ste poprskali fuge, pustite otopinu da djeluje pet do deset minuta. Nakon toga, tvrdokornije mrlje možete lagano istrljati starom četkicom za zube ili bilo kojom drugom četkom s mekanim vlaknima, koristeći kružne pokrete. Zahvaljujući djelovanju octa, nataložena prljavština trebala bi se odvojiti bez ikakvog napora. Na kraju je dovoljno isprati površinu čistom vodom i obrisati suhom krpom kako bi pločice i fuge zasjale punim sjajem.

Što ako su mrlje već tvrdokorne? Isprobajte moćnu pastu

Ako je prljavština prodrla duboko u fuge i ocat sam nije dovoljan, rješenje je priprema guste paste od prirodnih sastojaka. Jedna od najučinkovitijih kombinacija je mješavina sode bikarbone i hidrogen peroksida. Pomiješajte jednake dijelove ova dva sastojka dok ne dobijete gustu, ali mazivu pastu. Možete dodati i nekoliko kapi deterdženta za suđe kako biste pojačali učinak odmašćivanja. Nanesite pastu izravno na fuge, pazeći da ih u potpunosti prekrijete, i ostavite da djeluje desetak do petnaest minuta. Primijetit ćete kako se smjesa pjeni, što je znak da kemijska reakcija podiže i otapa prljavštinu iz pora. Nakon toga, površinu samo obrišite vlažnom krpom ili isperite vodom. Ova metoda je idealna za dubinsko čišćenje koje ne zahtijeva agresivno ribanje.

Važno upozorenje: Ne koristite ocat na svim površinama

Iako je bijeli ocat iznimno učinkovit na standardnim keramičkim i porculanskim pločicama, njegova uporaba može biti štetna za određene materijale. Zbog svoje kiselosti, ocat može trajno oštetiti i nagristi površine od prirodnog kamena. Stoga ga je ključno izbjegavati na pločicama od mramora, granita, vapnenca, škriljevca ili travertina, kako je istaknuto u vodiču portala Tidyupped. Kiselina može prouzročiti jetkanje, odnosno ostaviti mat i izblijedjele mrlje koje se ne mogu ukloniti. Također, oprez je potreban i kod starih ili oštećenih fuga koje nisu zaštićene impregnacijom, jer ih dugotrajna izloženost kiselini može dodatno oslabiti. Prije upotrebe bilo kakvog sredstva, pa tako i prirodnog, uvijek je preporučljivo testirati ga na malom, skrivenom dijelu površine.

Ovih 5 stvari što prije maknite iz svoje kupaonice - prije nego što se zbog njih razbolite
1/8
Ključne riječi
alkoholni ocat kupaonica fuge čišćenje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!