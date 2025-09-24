Stalno ste umorni i bez energije? Ovih 8 iznenađujućih razloga bi mogli biti krivci
Ponekad se dogodi da se osjećamo umorno i bez energije, bez obzira na to koliko spavamo. Tijelo i um kao da ne mogu dohvatiti potrebnu snagu, a svakodnevni zadaci postaju teži i iscrpljujući. Takvi trenuci podsjećaju nas koliko je važno obratiti pozornost na svoje zdravlje i ritam života. Ako se pitate zašto ste stalno iscrpljeni, to bi mogao biti znak nedijagnosticiranog zdravstvenog problema. Od suptilnih nedostataka hranjivih tvari do temeljnih zdravstvenih stanja, postoji mnoštvo skrivenih čimbenika koji bi mogli tiho iscrpljivati vašu energiju, piše Daily Express.
1. Imate nedostatak kolina: "Kolin je jedan od onih manje poznatih nutrijenata koji ne dobiva zasluženu pozornost, a igra veliku ulogu u zdravlju mozga, regulaciji raspoloženja, razini energije, pa čak i u tome koliko dobro funkcionira vaša jetra", objasnio je nutricionist Rob Hobson. Iako naša tijela mogu proizvesti male količine, to nije dovoljno da zadovolji naše potrebe, pa se uvelike oslanjamo na ono što jedemo. "Jaja i meso bogati su izvori, zbog čega su vegani i vegetarijanci osjetljiviji na nedostatak. Oni koji jedu biljnu hranu i dalje mogu dobiti nešto kolina iz brokule, graha, kikirikija, pa čak i gljiva, iako su razine puno niže i trebat će vam više ove hrane. Ako se osjećate umorno ili vam nedostaje energije, možda je vrijeme da provjerite svoj unos kolina", rekao je Hobson.
2. Ne dobivate dovoljno sunčeve svjetlosti: Vitamin D igra bitnu ulogu u opskrbi energijom svih stanica u tijelu. Ako su vam razine niske, možete se osjećati umorno i iscrpljeno cijelo vrijeme, što otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sunčeve zrake nisu dovoljno jake da bi tijelo proizvelo dovoljne količine zimi, pa je Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) savjetovala uzimanje dodatka prehrani od 10 mikrograma dnevno od listopada do ožujka. Pokušajte se izlagati suncu 15 do 20 minuta dnevno.
3. Imate smanjenu aktivnost štitnjače: Nedijagnosticirani problemi sa štitnjačom mogu dovesti do umora, debljanja i lošeg raspoloženja, posebno ako je vaša štitnjača smanjeno aktivna. "Kada vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona, tada hipotireoza koja slijedi usporava vaš metabolizam, što vas može ostaviti umornima i ošamućenima", rekao je irski liječnik opće prakse dr. Gareth Patterson. Ako se ne liječe, simptomi, koji se postupno razvijaju, mogu se pogoršati. Ključno je provjeriti simptome i dobiti odgovarajući tretman za vraćanje razine energije. "Problemi sa štitnjačom lako se dijagnosticiraju jednostavnim testom krvi koji vaš liječnik opće prakse može naručiti. Hipotireoza se zatim liječi tabletama levotiroksina da bi se povećala razina hormona štitnjače u tijelu", objasnio je liječnik.
4. Pretjerujete s kofeinom: Studije su pokazale da kofein može imati povratni učinak i preopteretiti nadbubrežne žlijezde, što dovodi do veće iscrpljenosti. Kofein ima svoje prednosti: daje vašem jutru polet i jedan je od najistraženijih pojačivača sportskih performansi. No, postoji granica, upozorio je Hobson. "Ako ste posebno osjetljivi, što je otprilike jedna osoba od pet ljudi, prevelika količina kofeina može izazvati nemir, tjeskobu ili probleme sa spavanjem, što može dodatno povećati osjećaj umora. Kofein također može povisiti razinu hormona stresa kortizola. Razumna gornja granica je oko 400 miligrama dnevno, što je otprilike četiri šalice instant kave ili dvije jake kave kupljene u kafiću", objasnio je.
5. Vaši svakodnevni lijekovi vam uskraćuju ključne hranjive tvari: Lijekovi su transformirali našu zdravstvenu skrb i neophodni su mnogim ljudima, ali pacijenti često nisu svjesni njihovog utjecaja na prehranu i kako im to može pogoršati raspoloženje, objasnila je dr. Siobhan Brenna, liječnica opće prakse. "Iscrpljivanje hranjivih tvari rijetko se navodi kao nuspojava i teško je uspostaviti vezu jer se može događati polako tijekom vremena", dodala je. Farmaceutkinja Gurdeep Nanra rekla je da se interakcije lijekova i hranjivih tvari često previde u rutinskom propisivanju. "Iako se prate doziranje i nuspojave, dugoročni utjecaj određenih lijekova na razinu hranjivih tvari rijetko se raspravlja. S vremenom, nedostaci vitamina B12, magnezija, koenzima Q10 i drugih esencijalnih hranjivih tvari mogu utjecati na cjelokupno zdravlje", objasnila je Nanra.
6. Anemični ste: "Manjak željeza može dovesti do anemije koja utječe na sposobnost vašeg tijela da učinkovito prenosi kisik, a zbog čega se stalno osjećate iscrpljeno", upozorio je dr. Patterson. Starije odrasle osobe posebno su ranjive ako imaju lošu prehranu ili druga zdravstvena stanja, kao i žene koje zbog mjesečnog gubitka krvi. "Vaš liječnik opće prakse može naručiti kompletnu krvnu sliku da bi provjerio razinu željeza. Ako su razine niske, možda će vam trebati dodatak željeza, ali prehrana je također važna", rekao je dr. Patterson. Najbolji izvor željeza je crveno meso, posebno jetra, a vegetarijanci mogu dobiti nešto željeza iz lisnatog povrća poput špinata i brokule. Ako ne jedete dovoljno, isprobajte dodatak prehrani. Ako imate anemiju, izbjegavajte čaj, kavu ili vino unutar dva sata od jedenja obroka bogatih željezom ili uzimanja tableta jer mogu ometati njegovu apsorpciju.
7. Vaša peludna groznica nije pod kontrolom: Istraživanje objavljeno u časopisu Archives of Internal Medicine otkrilo je da što su vaši alergijski simptomi teži, to će vam san biti narušeniji. Peludna groznica tjera vaš imunološki sustav u preopterećenje, što može izazvati kroničnu upalu i umor. Također može ometati disanje, uzrokovati hrkanje i držati vas budnima noću. Osim uobičajenih lijekova, neki jednostavni savjeti također mogu pomoći u smanjenju simptoma, uključujući nošenje sunčanih naočala koje će smanjiti količinu peludi koja vam pada u oči, tuširanje i presvlačenje kada dođete kući, držanje prozora spavaće sobe zatvorenim tijekom dana i pazite da ne sušite odjeću vani na dane s visokom koncentracijom peludi. Ispiranje nosa slanom vodom učinkovito je u čišćenju peludi i prekomjerne sluzi iz nosa.
8. Dehidrirani ste: "Čak i mali pad hidratacije može uzrokovati umor i vrtoglavicu", rekao je nutricionist Phil Beard. To utječe na protok krvi u mozak i mišiće, što utječe i na energiju i na koncentraciju. "Ako se obilno znojite zbog vježbanja ili izlaganja toplini, razmislite o dodavanju prirodnog elektrolita u vodu. On pomaže u nadoknadi minerala poput natrija, kalija i magnezija izgubljenih znojenjem i podržava ravnotežu tekućine", objasnio je Beard. Dodaci elektrolita nisu za svakodnevno konzumiranje i ne smiju se koristiti osim ako gubite tekućinu zbog vježbanja, vrućine ili bolesti. Previše natrija ili kalija može biti štetno, posebno ako imate visoki krvni tlak, probleme s bubrezima ili druga zdravstvena stanja. Ciljajte na šest do osam čaša tekućine dnevno, više ako ste aktivni ili je vruće. Trebali biste ići na toalet svaka dva do četiri sata, a urin bi trebao biti blijedožut.